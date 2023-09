Humanitarna akcija „I euro jedan djeci je vrijedan“ prikupila rekordnih 30.983,51 eura

Ugostitelji s Brača, zajedno s ostalim donatorima, prikupili su rekordnih 30.983,51 eura (233.445,25 kn) za Udrugu roditelja djece s teškoćama u razvoju „Brački pupoljci“. Akcija, od ove godine pod novim imenom „I euro jedan, djeci je vrijedan“, održala se po 11. put i udružila preko 100 bračkih ugostitelja koji su se na jedan dan odrekli svojih napojnica u dobrotvorne svrhe. Svi koji se nisu našli na Braču 19. kolovoza, svoje su priloge mogli uplatili na donacijski račun.

„Svake godine sve smo ponosniji na naše Bračane, ali i turiste koji rado ostave koji euro više za naše Bračke pupoljke. Akcija je krenula prije više od deset godina iz Supetra, no sada su uključeni ugostitelji s cijelog otoka Brača. Velik iznos prikupljen je donacijama na račun i napojnicama u samo jedan dan, no do kraja kolovoza još je bilo moguće donirati na broj računa. Zahvaljujem svima na sudjelovanju u akciji, i u naše ime i u ime svih roditelja uključenih u rad udruge“ rekao je Mate Mladina, ravnatelj Crvenog križa Brač.

Akcija je nastala po uzoru na slične humanitarne akcije u Sjedinjenim Američkim Državama, a od tada je, zahvaljujući Crvenom križu Brač, postala jedna od najdugovječnijih i najvećih humanitarnih akcija na Braču.

Udruzi „Brački pupoljci“ ovakve akcije iznimno mnogo znače jer svaka donacija znači više terapija za preko 90 njihovih štićenika iz svih općina na otoku Braču. Sveukupno je u 11 godina putem ove humanitarne akcije prikupljeno 140.013,35 eura što je omogućilo preko 5200 sati terapija za bračku djecu s teškoćama u razvoju. Sve, od terapija kod logopeda, fizioterapeuta, senzornog terapeuta, učitelja ortopedagoga i psihologa pa do usluga rane intervencije, psihosocijalne podrške i pomoći za male otočane, omogućile su donacije velikodušnih ljudi.

Završetak ovogodišnje akcije obilježen je 27. kolovoza humanitarnim koncertom u Milni, dok su se donacije se na žiro račun primale do 31. kolovoza, nakon čega su sva prikupljena sredstva donirana Bračkim pupoljcima.