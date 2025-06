Huljić otkrio kako izgledaju obiteljska druženja s Grašom i Rozgom: "Imamo pametnijih tema od..."

Tonči Huljić ostavio je itekakav glazbeni trag u posljednjih 45 godina, ali za ovog 63-godišnjaka nema stajanja. Popularni Splićanin sprema se u pohod na indijsko tržište - ostvario je suradnju s dobitnikom Grammyja Vishva Mohan Batom.

A sa svojom Madre Badessom snimio je emotivan duet s Amirom Medunjanin, koju je upoznao prije nekoliko godina, a koji će premijerno izvesti ove nedjelje na Melodijama Jadrana. Kadrove njihova videospota, snimanog u Splitu i Sarajevu upravo ekskluzivno gledate.

''Dogovor je bio da napravimo jednu zajedničku ploču, ja kao autor, ona kao pjevačica. Desila mi se jedna pjesma koja mi je zbog jedne riječi 'nabrzaka', odjednom Amira zazvučala u ušima i nazvao sam je i rekao ajmo sad nastaviti onu priču od prije pet-šest godina i evo prilike za suradnju'', ispričao je Huljić za In Magazin.

U videospotu s Vishva Mohan Batom pojavljuje se i Tončijeva kći Hana, koju je angažirao za pjevački intermezzo.

''Koga ću ako neću kćerku. Hana je stvarno brižna majka, ali vidim da su i ostale majke izložene tom dječjem teroru. Imam osjećaj da su ta djeca, dakle, potpuno sigurno pametnija nego što smo mi bili. Ja prvo što se sjećam sebe kao malog, ja mislim da je to šesti-sedmi razred, a Alba pamti sve što je bilo prošle godine. Ej, ona još nema tri godine'', smatra Huljić.

Uz mnogobrojne hitove obitelji Huljić odrasle su mnoge generacije, a naš najpoznatiji hitmejker je za IN Magazin otkrio proces njihova nastajanja. On uvijek prvo napiše glazbu, na koju onda supruga Vjekoslava radi tekst.

''Ono što ljudi ne znaju, Vjekoslava je 11 godina svirala klavir privatno. Dakle, imala je privatnu profesoricu. Bog je sve to nekako pripremao da se spojimo. Ona pjeva intonativno točno i onda je utoliko lakše raditi s tekstopiscem koji može odmah mijenjati metriku'', dodao je glazbenik.

A kako izgledaju obiteljska druženja Huljićevih s Petrom Grašom i Jelenom Rozgom.

''Ne pričamo o muzici, samo Alba pjeva. Možda su se desile dvije ili noći, ili ako netko ima novu pjesmu 'evo, snimili smo ovo' ili ako sam u nekakvoj dilemi pa kažem evo, vidiš, ovo smo snimili, što ti se čini? Ali zaista ne pričamo o muzici. Stvarno imamo pametnijih tema da tako kažem", nasmijao se Tonči.

Tončija, kaže, ne opterećuje hoće li s novom pjesmom koju je napisao Jeleni Rozgi za predstojeće Melodije Jadrana uspjeti nadmašiti velik uspjeh prošlogodišnjeg hita ''Lavica''.

''Oguglao sam na to. To su tad u prošlosti bili baš atentati na mozak. Tuć' se sam protiv svojih pjesama. Nema gore i ljepše stvari istovremeno. Zamislite to kad te maltretira činjenica da moraš pobijediti pjesmu koju si ti napisao", istaknuo je.

Huljić, koji trenutačno živi na tri adrese Krk-Split-Stanići, za sebe kaže da je uvijek isti.

''Moram priznati da s godinama, jedino što sam uspio je suziti broj ljudi s kojima se okružujem, da sam tu napravio nekakve rezove, zato što je vrijeme dragocjeno i ne treba ga gubiti na bespotrebne priče'', smatra glazbenik.

Tonči se vodi dobro poznatom ''u zdravom tijelu, zdrav duh''.

''Malo mi štekaju tetive pa me to gnjavi, to me ljuti. Moram se pomiriti s tim da i neki zub vremena radi. E, nemoj raditi plenk, nemoj raditi sklekove jer su upaljena ramena, kalcifikati, bla, bla pa te to sve onako malo počne živcirati što to ne smiješ. Pa kažeš što ne smijem, vidi kako ja mogu. I onda na blokade u bolnicu. Evo, danas sam baš bio na blokadi u bolnici (smijeh), oba ramena", rekao je.

A odlazak u mirovinu mu nije ni na kraj pameti.

''Bitno je da se živi i radi i da bude mir. Za to se molim svaki dan. Sve će biti lako, samo da bude mir, jer kad gledamo trenutak u kojem živimo nije baš obećavajući", zaključio je.