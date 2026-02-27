HUBOL udara po ministrici: “Preširoke ovlasti ravnatelja i nezakonita uputa o dvojnom radu”

Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) je od Visokog upravnog suda Republike Hrvatske zatražila ocjenu zakonitosti Upute o dvojnom radu kojom se uređuje postupak davanja odobrenja liječnicima za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca. Tvrde da je Ministarstvo zdravstva nezakonito izmijenilo pravila i ravnateljima bolnica dalo preširoke ovlasti, piše Dnevnik.

Što ako ministrica ne ukine odluku o dvojnom radu?

"Obzirom na to da je uputa jedan nezakonit podzakonski akt koji nije u skladu sa zakonom o Zdravstvenoj zaštiti i pravilnikom o dvojnom radu koji je na snazi duži niz godina, sama kao takva ne bi trebala imati na nikakve važnosti, ako živimo u državi u kojoj je potrebno voditi se načelima poštivanja zakona", objasnila je Tea Mirošević Zubonja, dopredsjednica HUBOL-a.

"Svaki liječnik koji podnese pisanim putem zamolbu za odobrenje dvojnog rada, isto tako bi trebao i pisano dobiti odgovor te u slučaju odbijanja dopusnice za dvojnog rada, neka se radi pravne zaštite obrati ili Hrvatskoj udruzi bolničkih liječnika ili, koliko znamo, i Hrvatska liječnička komora je ponudila pravnu pomoć", savjetovala je liječnicima.

Kaže da zasad još nije bilo takvih slučajeva, ali je u upravama u tijeku faza odobravanja pojedinih zahtjeva. Smatra da je ministrica Irena Hrstić povukla potez bez pravne osnove.

"Donošenjem ovakve upute nisu ispoštovane one pravne procedure koje su potrebne u donošenju svakih zakonskih akata, a to je čak i e-savjetovanje zainteresirane javnosti. I sa ovim smo zapravo došli do jednog nepoštivanja tih regulativa i dovođenja u pitanje nekakvih pravnih akata, koliko oni jesu važeći ili ne", poručila je Mirošević Zubonja.

Problem listi čekanja

Na pitanje imaju li ravnatelji prevelike ovlasti rekla je: "Ministrica je dala jedne široke i nejasne kriterije, dovela je ravnatelje zdravstvenih ustanova u jednu situaciju da imaju diskrecijsko pravo subjektivnog odlučivanja kome će, a kome ne izdati dopusnicu za dvojni rad".

A utječe li dvojni rad na liste čekanja?

"Apsolutno ne. Znači, liste čekanja su jedan od problema hrvatskog zdravstva, kao i mnogi drugi problemi. Lista čekanja nema nikakve veze sa dvojnim radom. Liječnik za vrijeme svog radnog vremena u bolnici obavi onoliko posla koliko je moguće za vreme radnog vremena, sve izvan toga je njegovo slobodno vrijeme. Hrvatsko zdravstvo, nažalost je suočeno sa puno više problema nego što su dvojni rad liječnika. Znamo da imamo probleme i hitne medicine, i manjka liječnika... I sve se to uvelike odražava i na same liste čekanja, a dvojni rad apsolutno na to ne utječe", objasnila je.