HTZ: u 2024. godini nastavak suradnje s FC Bayern Münchenom, njemačkim ADAC-om i Expediom

Danas je održana 31. sjednica Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice na kojoj su članovi Vijeća, između ostalog, usvojili odluke o raspisivanju javnih poziva koji za cilj imaju daljnje unaprjeđenje konkurentnosti hrvatskog turizma, odnosno koji će doprinijeti postizanju zacrtanih marketinških ciljeva u 2024. godini. Riječ je o Javnom pozivu za razvoj programa destinacijskih menadžment kompanija putem kojeg će se dodjeljivati novčana sredstva namijenjena programima razvoja i uvođenja složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa, a uskoro će biti raspisan i Javni poziv za provedbu marketinške suradnje s vrhunskim hrvatskim sportašima u 2024. godini.

„Destinacijske menadžment kompanije imaju značajnu ulogu u razvoju hrvatskog turizma, posebice u kontekstu produljenja sezone i povećanja turističkog prometa izvan ljetnih mjeseci. Podsjećam da je u Hrvatskoj u prošloj godini ostvareno gotovo 108 milijuna noćenja od kojih je preko 26 milijuna realizirano posredstvom agencija, odnosno oko 25 posto ukupnih noćenja ostvarile su turističke agencije što je snažan doprinos ukupnim rezultatima hrvatskog turizma. Važan nam je i nastavak suradnje s aktivnim vrhunskim hrvatskim sportašima, osvajačima odličja na Olimpijskim igrama, europskim i svjetskim prvenstvima, kao i sa sportašima koji sudjeluju na značajnim međunarodnim sportskim natjecanjima. Na ovaj način osiguravamo još bolju vidljivost našeg nacionalnog turističkog brenda, kao i bolji doseg naših komunikacijskih poruka“, izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Turističko vijeće HTZ-a usvojilo je i odluku o odobrenju sredstava u iznosu od gotovo 3 milijuna eura namijenjenih za suradnje sa strateškim partnerima na inozemnim tržištima, odnosno s najvažnijim turoperatorima i prijevoznicima među kojima su TUI, easyJet holidays, DER Touristik, Jet2holidays, Ryanair, Air France, Volotea, KLM, Eurowings i dr.

„Kako je vidljivo iz današnje sjednice, intenzivno radimo na promociji koja će doprinijeti još boljim turističkim rezultatima u 2024. godini kao i ostvarenju naših strateških ciljeva. Promicanje sinergije turizma i sporta u godini Europskog nogometnog prvenstva u Njemačkoj i Olimpijskih igara u Parizu donijet će dodatnu vidljivost Hrvatskoj. Veseli me što nastavljamo odličnu suradnju s ADAC-om, koja je već donijela iznimne rezultate na njemačkom tržištu te vjerujemo kako ćemo u budućnosti napraviti i dodatne iskorake. Raduje nas i uključivanje niza turističkih zajednica u projekt vjerskog turizma, što je jedan od posebnih oblika turizma koji također želimo razvijati u predstojećem razdoblju“, poručila je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

Također, članovi Vijeća su odobrili marketinške i PR suradnje s Hrvatskim skijaškim savezom do 2026. te Hrvatskim nogometnim savezom do 2027. Navedene suradnje, između ostalog, uključuju provedbu promotivnih aktivnosti tijekom nastupa skijaša i utakmica nogometne reprezentacije te korištenje materijala i vizuala u svrhu promocije Hrvatske kao sadržajne turističke destinacije, a odobreno je i partnerstvo te suradnja s Europskom rukometnom federacijom do 2026. u sklopu EHF Lige prvaka za muškarce.

Na sjednici su odobrena i sredstva za nastavak strateškog partnerstva između Hrvatske turističke zajednice, TZ lstre i FC Bayern Münchena, kojim lstra dobiva status ekskluzivnog turističkog partnera ovog poznatog njemačkog kluba, a vezano za njemačko tržište odobrena je i suradnja u 2024. s ADAC-om, najvećim njemačkim i drugim po članstvu automobilističkim klubom na svijetu koji broji više od 21,5 milijun članova i koji je sastavljen od 18 regionalnih klubova na cijelom njemačkom teritoriju s više od 150 poslovnica koje djeluju i kao turističke agencije.

Dodajmo kako su na sjednici odobrena i sredstva za aktivnosti oglašavanja na kanalima jedne od najvećih svjetskih platformi za putovanja - Expedia Group s fokusom na tržišta Velike Britanije, Švedske i SAD-a, dok je za američko tržište dodatno odobrena i marketinška suradnja na Paramount kanalima, među kojima je primjerice i CBS, već 15 godina u nizu najgledaniji televizijski kanal u SAD-u koji je dostupan u 98% američkih kućanstava što ga čini kanalom s najvećim dosegom na ovom velikom i za hrvatski turizam važnom tržištu.