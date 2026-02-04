HSP Split: "Most se igra politikom"

HSP Split kritizira Most zbog mjeseci politikanstva i koketiranja s ljevicom i desnicom, ističući da su njihovi postupci u Gradskom vijeću grada Splita u konačnici nespojivi s odgovornošću prema građanima.

- Most se mjesecima igrao politike bez jasnog smjera – malo desno, malo lijevo pa na kraju sasvim lijevo kroz otvorenu podršku Puljkovoj kandidatkinji za županicu dok im u Splitu ostaje trajna tuga zbog poraza Ivice Puljka. U to i takvo njihovo djelovanje ulaze i pokušaji rušenja prijedloga gradskog proračuna, pri čemu nije bio problem tražiti i oslanjati se na podršku radikalne ljevice.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ne treba zaboraviti ni da im je HDZ bio prihvatljiv kad je to odgovaralo pa su ga, u dva navrata, praktički doveli na vlast, a potom glumili iznenađenje. Isti obrazac ponavlja se i danas.

Građanima je, međutim, sve jasno i teško da će pokušaji manipulacije Grmojinih trbuhozboraca proći nezapaženo.

Kada se koketira i s ljevicom i s desnicom, kad se pokušava sjediti na dvije, tri stolice, sasvim je normalno da se u jednom trenutku sklizne na pod.

Zato, umjesto javne drame i glumljene principijelnosti, možda bi vrijedilo priznati pogrešku i čistih ruku i glave krenuti dalje.

Kada vidimo da se u ovu priču uključio i ogranak stranke MOŽEMO onda je jasno u kojem smjeru vjetrovi pušu i da jačanje desne, pravaške, konzervativne politike očito mnogima smeta.

Sa svim koalicijskim partnerima s posljednjih, ali i prijašnjih izbornih ciklusa u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji i dalje imamo nadasve kvalitetnu suradnju dok se oni koji nas prozivaju trebaju zapitati o svom odnosu s drugim političkim strankama.

Otac Domovine Ante Starčević rekao je nešto što bi trebali primjenjivati ponajprije oni koji misle da vrijede više od drugih: „Kada se ne čini dobro, dosta je da se ne čini zlo“

HSP je jasan. Znamo tko smo i što smo te gdje pripadamo. Iznad svega, nedvojbeno je zbog koga smo tu – odgovornost postoji samo prema građanima, jer jedino njima polažemo račune.

Umjesto politikanstva i pokušaja prikupljanja jeftinih političkih poena čime se bave oni koji u Splitu postoje isključivo na papiru i ovom prigodom ćemo ponoviti dio svojeg predizbornog programa odnosno što radimo, što smo uspjeli te na provedbi kojih stvari ćemo i dalje ustrajati kroz Gradsko vijeće Grada Splita:

1. Prijevoz onkoloških pacijenata na kemoterapiju u KBC Split – Grad Split pokrenuo Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o prijevozu onkoloških bolesnika – Put podrške

2. Terapijsko jahanje – tražimo sustavnu i kvalitetnu podrška Grada Splita za djecu s posebnim potrebama odnosno fizičkim i mentalnim oštećenjima; održan inicijativni sastanak

3. Obrti za čuvanje djece – uspjeli smo u povećanju sufinanciranja za 2026.g.

4. Škola na Kili

5. Dom za starije osobe u Splitu

6. Muzej Domovinskog rata – dali smo prijedlog osnivanja radne skupine

7. Upravni odjel za branitelje, demografiju i umirovljenike – naš prijedlog koji je dijelom usvojen

8. Imenovanje ulice Marka Babića

9. Izgradnja spomenika Ocu Domovine dr. Anti Starčeviću (izglasano na Gradskom vijeću)

10. Street workout parkovi – u svakom kotaru u Splitu gdje postoje gradska zemljišta – kroz 4 godine

11. Dvorana OŠ Mejaši – (potrebno je donijeti izmjene Pravilnika; po istom modelu koristiti sve dvorane)

12. Decentralizacija i bolji status gradskih kotareva (veća sredstva, kvalitetnija suradnja, komunikacija i dostupnost gradske uprave)

13. Završetak Zagorskog puta i Zajčeve ulice (preduvjet rješavanje parkinga bolnice)

14. Pristupni put za naselje Bilice 2 (zajedno s Hrvatskim cestama pronaći rješenje)

15. Povezivanje gradskih kotareva Visoka i Mertojak (rekonstrukcija postojećeg nathodnika – HC - planirana rekonstrukcija)

16. Parking KBC-a Split – zajedno s državom i Ministarstvom (bezrezervno i tehnički podržati projekt); preduvjet da bi se dovršila Zajčeva ulica i pustila u promet - stoji u priopćenju HSP Split. hs