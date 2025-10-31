HSLS Sinj: Grad mora preuzeti inicijativu oko Tripalova voćnjaka

Sinjski HSLS pozvao je gradonačelnika Miru Bulja da u proračunu osigura sredstva za otkup zemljišta poznatog kao Tripalov voćnjak u središtu Sinja, koje smatraju ključnim za rješavanje problema parkiranja i budući razvoj grada.

U priopćenju koje potpisuje predsjednik ogranka Tomislav Klarić-Kukuz, HSLS podsjeća da je riječ o parceli od oko 10.000 četvornih metara u samom srcu grada, jednoj od rijetkih većih preostalih privatnih površina, s važnim strateškim potencijalom.

„Grad mora imati osigurana sredstva u proračunu, ne možemo se nositi s privatnim kapitalom“, citiraju odgovor gradonačelnika sa sjednice Gradskog vijeća, ističući kako je takav stav „razočaravajući i pasivan“.

Prema HSLS-u, Grad bi trebao preuzeti inicijativu i, u suradnji s nadležnim institucijama, pokrenuti postupak otkupa kako bi zemljište bilo uređeno u javnom interesu — za parking, zelene površine i druge društvene sadržaje.

„Prodaja ovog zemljišta privatnim investitorima bila bi strateška pogreška koja bi dugoročno ograničila razvoj središta grada. Pozivamo gradsku upravu da ne dopusti još jednu ‘Ređiju’“, poručuju iz HSLS-a Sinj.