Hrvoje Vejić: "Hajduk bi s Rebićem i Santinijem bio favorit, izbori u klubu i nisu baš demokratski"

Hrvoje Vejić je tijekom prošle sezone komentirao aktualnosti i HNL tematiku u emisijama prije i nakon utakmica, a sada je dao svoje prognoze uoči nove sezone.

- Odmaram s obitelji, uživam. Sezona je bila duga i naporna. Radio sam s djecom u Adriaticu, a vikendima u Zagrebu. Bilo je puno putovanja, utakmica i igrača u glavi. Došlo je vrijeme za odmor, ali krećemo dalje vrlo brzo - započeo je u razgovoru za Sport Klub, a na pitanje hoće li i iduće sezone biti analitičar MAX Sporta odgovara:

- Razgovori su u tijeku, treba sačekati još koji dan.

Jedan od događaja koji su obilježili prošlu sezonu jest sukob Gennara Gattusa i Joška Jeličića.

- Nama svima to je bilo iznenađenje jer nitko nije očekivao takvu Gattusovu reakciju. Izgubio je 3:0, Rijeka ga je pomela i onda on upadne u studio kao šerif i optuži Joška da je on kriv za lošu formu igrača Hajduka. Besmislica. Meni je čak u jednom trenutku postalo smiješno, a vidim Valentina (op.a. Miletić, voditeljica) se ‘smrzla’. Srećom, nije trajalo dugo, no internet je brzo ‘izgorio’. Baš zanimljiva situacija.

Vejić je prokomentirao i promjene u Rijeci, Dinamu i Hajduku.

- U Hajduku i Dinamu došlo je do zaokreta u načinu upravljanja. Došli su kvalitetni ljudi i pokazuje se da rade konkretne poteze. Hajduk bi se inače kasno kompletirao, a sada dovodi igrače na kritičnim pozicijama poput Karačića na beku i Pajazitija u veznoj liniji. Treba mu još neko rješenje u napadu i obrani, a dobra je stvar i povratak Žapera. Zavladao je optimizam dolaskom Vučevića i nove uprave. Goran ima iskustva na najvećim pozornicama i zna što radi - rekao je i dodao:

- Dinamo ulaže velike novce s Bobanom i dovodi igrače s renomeom. On je svojom karizmom pokrenuo klub, riješio se ‘senatora’ koji su postali uteg momčadi. Nema tu puno emocija, tako to ide u nogometu. Rijeka radi u tišini i o njoj se ne priča puno. Veći je fokus na Hajduku i Dinamu.

Vejić je bivši član posljednje generacije Hajduka koja je osvojila naslov hrvatskog prvaka 2004. i 2005. godine. Splićani će u novu sezonu ući s novim trenerom.

- On je najbolji trener lige po ovome što je radio u Istri. Te ideje pokušava prenijeti i na Hajduk. Ima ideju i gradi igru koju bi trebali prakticirati svi naši najbolji klubovi - rekao je o Gonzalu Garciji pa se posvetio pitanju koga bi Hajduk još trebao dovesti.

- Dobro bi došao još jedan stoper. Odlaskom Šarlije Prpić je postao siguran u prvih 11, a kad osjetiš da nemaš konkurenciju, dođe do opuštanja i greškica. Prpića se istrpjelo s razlogom, zato je i napravljen izvrstan transfer za njega.

Antu Rebića konstantno povezuju s Hajdukom u posljednje vrijeme.

- Ako Hajduk ima opciju dovesti ga, ja sam za. On je poseban karakter. Nema takvih puno. Svi se pitaju kako bi se on snašao s Livajom. Mislim da bi se odlično snašao. On je poput Ante Ercega. Kod njih to ludilo oko Hajduka izvlači maksimum. Vjerujem da bi Rebić puno toga donio Hajduku - rekao je Vejić pa dodao:

- Ja bih doveo i Santinija. Odigrao je sjajnu sezonu, vrhunski je karakter i radnik. Neće biti skup i sigurno bi se predao Hajduku maksimalno. Teško možeš dovesti boljeg igrača za te novce. Istina, ima 36 godina, ali na njemu se to nije vidjelo ove sezone.

Po pitanju promjena u strukturama kluba, analitičar MAX Sporta je uputio kritiku.

- Ti demokratski izbori pokazuju se da i nisu baš demokratski kad imaš jednu listu koja je unaprijed dogovorena. I onda na izbore izađe pet tisuća ljudi od stotinu i nešto tisuća. Izabrani su ljudi koji moraju spasiti nešto što rezultatski, a očito i financijski, ne funkcionira. Nadam se da ti ljudi mogu i znaju, želim im svu sreću - rekao je nakon čega je uslijedilo pitanje o mogućem dolasku Slavena Bilića u klub.

- Sigurno je Slaven prava osoba za predsjednika kluba, ali on se još uvijek primarno vidi kao trener. On je inteligentan, karizmatičan, školovan i elokventan, kakav i treba biti predsjednik Hajduka. Ako se bude htio vratiti doma i pomoći Hajduku, onda je pozicija predsjednika ta za njega.

Vejić je prognozirao i tko će biti prvak Hrvatske.

- Hajduk. Dinamo ne može tako brzo nadomjestiti kvalitetu odlazaka dugogodišnjih lidera, trebat će mu više vremena. Hajduk ima tu stabilniju situaciju, a još ako dođu Rebić i Santini koji bi olakšali Livaji, Hajduk može biti favorit za naslov - zaključio je za Sport Klub.