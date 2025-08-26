Hrvoje Maleš dobio potporu 70 dalmatinskih klubova za predsjednika NSŽSD

Hrvoje Maleš, kandidat HNK Hajduk za predsjednik Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije dobio je pisanu potporu 70 klubova članova NSŽSD.
"Potpisivanjem potpore kandidatu Hajduka, samo je potvrđena volja velike većine klubova naše županije da podrže Hajduk i njegovog kandidata na prvoj stepenici kojom bijeli namjeravaju aktivno participirati u HNS-u i zajedno sa klubovima naše županije raditi za dobrobit nogometa u cjelini.
Ova podrška samo potvrđuje legitimitet i demokratsko poštivanje većine klubova NSŽSD koja je iskazana na izbornoj Skupštini održanoj 29.svibnja 2025. godine na kojoj je Hrvoje Maleš izabran sa 177 glasova. Ista je poništena od Upravnog odjela za opću upravu, nakon žalbe NK Dugopolje zbog formalnih razloga (kao najvažniji razlog u žalbi naveden je izostanak mjesta održavanja skupštine, iako je zadnja izborna Skupština od 29.04.2021.koja je verificirana imala isti formalni nedostatak), i time nažalost nije uvažena volja većine klubova koja je bila u najboljem interesu saveza i nogometa u županiji koji je blokiran već više od tri mjeseca", poručili su iz HNK Hajduk.
Ovim potpisima i velikom potporom dalmatinskih klubova, eventualni protukandidati ne mogu prikupiti niti minimalan broj potpisa potreban da bi ušli u utrku za predsjednika NSŽSD.
Klubovi potpisnici podrške:
- HNK Hajduk š.d.d.
- NK Croatia Zmijavci
- NK Uskok
- MNK Novo Vrijeme
- MNK Torcida
- HMNK Vrgorac Pivac
- NK Junak
- NK GOŠK Kaštela
- NK Omiš
- NK Sloga (M)
- NK Kamen
- AMNK Universitas
- MNK Hajduk
- MNK Podstrana
- NK Primorac
- NK Orkan
- NK Mladost Proložac
- NK Imotski 1991
- NK Mračaj
- NK Zmaj
- NK Urania
- HNK Jadran T
- NK Omladinac
- NK OSK
- NK Čaporice
- NK Tekstilac
- HNK Slaven Trogir
- ŽNK Hajduk
- NK Hvar
- NK Jelsa
- NK Postira Sardi
- NK Glavice 1991
- NK Trilj 2001
- NK Vinjani
- NK Mosor Žrnovnica
- MNK Mejaši
- MNK Bačvice
- MNK Solin
- MNK Dalmacija
- Jadran (SG)
- SOŠK Svirče
- Vrisnik,
- Varbonj
- Levanda
- Sloga Dol
- Mladost Sućuraj
- MNK Genuis
- MNK Brda
- DNK Talent
- MNK Fortuna Povlja
- MNK Trilj
- MNK Ustanik
- NK Dalmatinac
- NK Bili As akademija Balarin
- NK Brazzia
- NK Galaxy
- NK Jadran Supetar
- NK Lovrencsics akademija
- NK Pauk Marina
- NK Imotski
- NK Pomak
- NK Spalato
- NK Elektroprijenos
- RNK Split 1912
- NK Union
- ŽNK Storia
- MNK Okruk
- NK Prugovo
- MNK Dalmacija 2013 Neorić
- NK Vis