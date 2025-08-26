Hrvoje Maleš dobio potporu 70 dalmatinskih klubova za predsjednika NSŽSD

Hrvoje Maleš, kandidat HNK Hajduk za predsjednik Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije dobio je pisanu potporu 70 klubova članova NSŽSD.

"Potpisivanjem potpore kandidatu Hajduka, samo je potvrđena volja velike većine klubova naše županije da podrže Hajduk i njegovog kandidata na prvoj stepenici kojom bijeli namjeravaju aktivno participirati u HNS-u i zajedno sa klubovima naše županije raditi za dobrobit nogometa u cjelini.

Ova podrška samo potvrđuje legitimitet i demokratsko poštivanje većine klubova NSŽSD koja je iskazana na izbornoj Skupštini održanoj 29.svibnja 2025. godine na kojoj je Hrvoje Maleš izabran sa 177 glasova. Ista je poništena od Upravnog odjela za opću upravu, nakon žalbe NK Dugopolje zbog formalnih razloga (kao najvažniji razlog u žalbi naveden je izostanak mjesta održavanja skupštine, iako je zadnja izborna Skupština od 29.04.2021.koja je verificirana imala isti formalni nedostatak), i time nažalost nije uvažena volja većine klubova koja je bila u najboljem interesu saveza i nogometa u županiji koji je blokiran već više od tri mjeseca", poručili su iz HNK Hajduk.

Ovim potpisima i velikom potporom dalmatinskih klubova, eventualni protukandidati ne mogu prikupiti niti minimalan broj potpisa potreban da bi ušli u utrku za predsjednika NSŽSD.

Klubovi potpisnici podrške:

HNK Hajduk š.d.d.

NK Croatia Zmijavci

NK Uskok

MNK Novo Vrijeme

MNK Torcida

HMNK Vrgorac Pivac

NK Junak

NK GOŠK Kaštela

NK Omiš

NK Sloga (M)

NK Kamen

AMNK Universitas

MNK Hajduk

MNK Podstrana

NK Primorac

NK Orkan

NK Mladost Proložac

NK Imotski 1991

NK Mračaj

NK Zmaj

NK Urania

HNK Jadran T

NK Omladinac

NK OSK

NK Čaporice

NK Tekstilac

HNK Slaven Trogir

ŽNK Hajduk

NK Hvar

NK Jelsa

NK Postira Sardi

NK Glavice 1991

NK Trilj 2001

NK Vinjani

NK Mosor Žrnovnica

MNK Mejaši

MNK Bačvice

MNK Solin

MNK Dalmacija

Jadran (SG)

SOŠK Svirče

Vrisnik,

Varbonj

Levanda

Sloga Dol

Mladost Sućuraj

MNK Genuis

MNK Brda

DNK Talent

MNK Fortuna Povlja

MNK Trilj

MNK Ustanik

NK Dalmatinac

NK Bili As akademija Balarin

NK Brazzia

NK Galaxy

NK Jadran Supetar

NK Lovrencsics akademija

NK Pauk Marina

NK Imotski

NK Pomak

NK Spalato

NK Elektroprijenos

RNK Split 1912

NK Union

ŽNK Storia

MNK Okruk

NK Prugovo

MNK Dalmacija 2013 Neorić

NK Vis