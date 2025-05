Hrvoje Lozančić iz klape Cambi: "Amerikancima smo prvo bili vulgarni, a onda su se vjenčavali uz 'Lipa moja'"

Hrvoje Lozančić, dugogodišnji član klape Cambi, u razgovoru za emisiju Special Happy Show na Happy FM-u, otkrio je neke od najzanimljivijih trenutaka iz gotovo četiri desetljeća djelovanja legendarne dalmatinske klape.

U opuštenom razgovoru s voditeljem Dinom Termanom govorio je o pravnim dvojbama oko imena Cambi, povijesnom koncertu na Poljudu te planovima za obilježavanje 40. obljetnice.

Na pitanje o povijesti kaštelanske klape Cambi i pravnim nejasnoćama koje su pratile njezino ime, Lozančić je pojasnio: "Klapa Cambi iz koje ja dolazim osnovana je 1986. godine. Tijekom godina, došlo je do razilaženja, neki članovi su napustili klapu, neki su izašli, neki su bili izbačeni, i legalno osnovali novu klapu istog imena, registriranu na sudu u Splitu. Taj spor oko imena trajao je dugo. Na kraju je ime, kao zaštićeni žig, pripalo, po meni pravedno, našoj klapi, odnosno udruzi koja ju je osnovala i drži. Često dolazi do zabune kod publike, što je razumljivo, ali je i dodatni razlog zašto je bilo važno da se pravno sve to raščisti", objasnio je.

Prisjećajući se turneje po SAD-u, Hrvoje je podijelio neobično iskustvo susreta s publikom koja nije bila upoznata s klapskim izričajem.

"Klapski način pjevanja im je bio nešto novo, s čim se do tad nisu susreli. Neki su to u početku doživjeli čak i kao vulgarno, dok nisu stekli dojam da u tome ipak postoji određena estetika. Kasnije smo dobivali snimke obrade nekih naših pjesama, a neki su se parovi vjenčali uz 'Lipa moja'", kazao je Hrvoje.