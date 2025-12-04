Hrvatskom reprezentativcu upućene prijetnje smrću, reagirao i klub

Dominik Kotarski prolazi crne dane u Danskoj. Naime, hrvatski reprezentativac je na udaru kritika nakon što je skrivio pogodak u Ligi prvaka protiv Kairata.

Iz F.C. København su objavili kako su Kotarski i njegova obitelj primili bujicu poruka mržnje i izravnih prijetnji smrću. To je navelo ikonu kluba, Thomasa Delaneyja, da za Tipsbladet progovori o onome što smatra opasnim trendom u nogometu:

“Mislim da se to događa češće nego što ljudi misle. Doživio sam to puno puta u Dortmundu, iako nije bilo prijetnji smrću. Često se čini da su to ljudi koji se klade, obično se radi o autogolu u sudačkoj nadoknadi za 3:1 ili nešto slično. Tome jednostavno mora doći kraj.”

Kotarski je ljetos došao u danskog velikana nakon što je vrlo dobro branio u PAOK-u. Međutim, u posljednje vrijeme je u lošijoj formi te često ima greške koje direktno vode do golova. Stoga je i dalje drugi golman reprezentacije, iako Dominik Livaković ne brani u Gironi, piše Telesport.