Hrvatski turisti "zaglavili" u Dubaiju: "Povratak nam se pomiče iz dana u dan, sigurnosna situacija se pogoršava"

Na društvenim mrežama i u grupnim chatovima posljednjih sati širi se apel skupine hrvatskih državljana koji tvrde da su zatečeni u Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon turističkog putovanja organiziranog iz Zagreba te da im se povratak kući odgađa iz dana u dan.

U poruci koja se masovno dijeli, navode da je riječ o ukupno 65 turista iz Hrvatske, koji su u Dubai otputovali turistički, a prema prvotnom planu "već su se trebali vratiti kući".

"Ukupno nas je 65, a let je odgođen"

"Mi turisti iz Hrvatske, ukupno nas 65, koji smo otputovali na turističko putovanje s agencijom u Dubai iz Zagreba, zatečeni smo u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i još uvijek se nalazimo ovdje, iako smo se prema prvotnom planu već trebali vratiti kući", stoji u statusu.

Dodaju da je njihov let odgođen te da se povratak stalno pomiče. "Naš let je u međuvremenu odgođen, a povratak nam se pomiče iz dana u dan", poručuju.

U apelu ističu zabrinutost zbog, kako tvrde, sve lošije sigurnosne situacije, ali i zbog činjenice da je među putnicima i trudnica. "Smatramo da je ovakvo čekanje predugo, osobito s obzirom na sigurnosnu situaciju koja se, prema dostupnim informacijama, pogoršava iz dana u dan. U našoj grupi nalazi se i trudnica, što dodatno pojačava našu zabrinutost", navodi se u poruci.

Kažu da im je prioritet siguran izlazak iz zemlje, čak i ako to znači let do bilo koje europske destinacije.

"Smatramo da je potrebno hitno reagirati i osigurati nam let prema bilo kojoj europskoj destinaciji, samo kako bismo se sigurno izvukli iz ove situacije", dodaju.

"Registrirani smo pri konzulatu, ali nemamo konkretne upute"

Autori poruke tvrde da su se registrirali pri Konzularnom uredu Republike Hrvatske u Dubaiju i da su odradili sve potrebne prijave. "Svi smo registrirani pri Konzularnom uredu Republike Hrvatske u Dubaiju. Izvršena je prijava svih putnika, obavili smo i pojedinačne registracije te dostavili preslike putovnica. Unatoč tome, do danas nismo dobili konkretne upute o daljnjim koracima", piše u statusu.

Dodatno ih je, kako navode, uznemirila preporuka hrvatskih vlasti da napuste područje i upute se prema Omanu, no tvrde da pritom nisu dobili jasnu organizacijsku podršku. "Dodatnu nesigurnost izazvala je i nedavna preporuka hrvatskih vlasti da hrvatski državljani napuste područje i upute se prema Omanu, bez jasne organizacijske i logističke podrške na terenu", navode.

"Slovenci su noćas organizirano krenuli kući"

Kao primjer da je evakuacija moguća, ističu događaj kojem su, kako tvrde, svjedočili tijekom noći.

"Noćas smo svjedočili organiziranom odlasku slovenskih državljana iz hotela prema povratku kući, što pokazuje da je organizacija evakuacije moguća", stoji u poruci.

Dodaju da očekuju sličan model pomoći i za hrvatske državljane koji su još uvijek u Dubaiju. "Smatramo da bi se slične mjere trebale poduzeti i za nas, hrvatske državljane koji se još uvijek nalazimo u Dubaiju", poručuju.

Na kraju statusa upućuju izravan apel nadležnim institucijama Republike Hrvatske da hitno reagiraju.