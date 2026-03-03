Alarm na Bliskom istoku: MVEP poziva Hrvate na najviši oprez, kreću evakuacijski letovi

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH u utorak, 3. ožujka 2026., objavilo je ažurirano priopćenje zbog, kako navode, ozbiljno pogoršane i nestabilne sigurnosne situacije na području Bliskog istoka i dijela susjednih država. Hrvatskim državljanima upućen je poziv na najviši stupanj opreza, smireno i odgovorno postupanje te strogo pridržavanje uputa lokalnih vlasti.

MVEP preporučuje izbjegavanje svih putovanja u države zahvaćene aktualnom krizom. Hrvatskim državljanima koji se već nalaze na tom području savjetuje se boravak u zatvorenim i sigurnim prostorima, ograničavanje kretanja, izbjegavanje javnih okupljanja te kontinuirano praćenje službenih informacija. U slučaju prekida komunikacijskih veza, navode iz Ministarstva, potrebno je ostati na sigurnom mjestu do ponovne uspostave signala.

Organizacija evakuacije i dodatni letovi

U dijelu priopćenja koji se odnosi na evakuacijske aktivnosti, MVEP navodi da je angažiran zrakoplov Croatia Airlinesa radi evakuacije hrvatskih državljana, u koordinaciji s nadležnim državnim tijelima.

Također, u suradnji s nadležnim tijelima RH i zrakoplovnom tvrtkom AirTrade osiguran je dodatni zrakoplov koji će na povratku preuzeti hrvatske hodočasnike iz Države Izrael te ih prevesti u Lyon, odakle mogu nastaviti put prema Zagrebu. Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, dodaju, u stalnom je kontaktu s više zrakoplovnih kompanija radi organizacije mogućih evakuacijskih letova, a razgovori su u tijeku i s kompanijama Etihad Airways i flydubai o mogućnosti prijevoza dodatnog kontingenta hrvatskih državljana. Prednost pri povratku, ističe MVEP, imat će posebno ranjive skupine – djeca, bolesne osobe i trudnice – a svim pogođenim putnicima savjetuje se da se registriraju putem e-maila navedenih u kontaktima diplomatsko-konzularnih predstavništava.

Upozorenja putem sustava za rano upozoravanje

Ministarstvo navodi i da će svi hrvatski državljani koji na pogođenom području koriste hrvatske mobilne brojeve primati sigurnosne obavijesti i upute putem Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Unatoč tome, građane pozivaju da se izravno jave nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavništvima. MVEP je u priopćenju objavio i kontakte predstavništava zaduženih za pojedine države u regiji, među kojima su Katar i Oman (Veleposlanstvo RH u Dohi), Ujedinjeni Arapski Emirati (GK RH u Dubaiju), Bahrein i Kuvajt (Veleposlanstvo RH u Kuvajtu), Saudijska Arabija, Jordan, Libanon i Sirija (Veleposlanstvo RH u Kairu), Irak (Veleposlanstvo RH u Bagdadu), Iran (Veleposlanstvo RH u Teheranu), Izrael (Veleposlanstvo RH u Tel Avivu), Turska (Veleposlanstvo RH u Ankari) te Cipar (kontakt preko Veleposlanstva RH u Ateni).

Koordinacija s EU i pravo na konzularnu zaštitu

Iz MVEP-a poručuju da su djelatnici u Zagrebu i regiji Bliskog istoka u uskom i redovitom kontaktu s partnerima u Europskoj uniji radi razmjene informacija i koordinacije, uključujući i moguće repatrijacije ako okolnosti na terenu to dopuste. Podsjećaju i na odredbe članka 23. Ugovora o funkcioniranju EU prema kojem hrvatski državljani u trećoj zemlji u kojoj RH nema svoje predstavništvo imaju pravo zatražiti konzularnu zaštitu od predstavništava drugih država članica EU pod jednakim uvjetima.

MVEP zaključuje da nastavlja pomno pratiti razvoj situacije te će javnost o novim okolnostima pravodobno obavještavati.