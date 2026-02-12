Hrvatski rukometaši dijele dosad neviđenu fotografiju s Eura

Naši rukometaši još jednom su nas uspjeli razveseliti i dovesti do ponosa, koji je bio neizbježan nakon europske bronce ostvarene u Švedskoj i Danskoj.
Hrvatsko srce je prevladalo i došla je nova medalja, za koju su se momci teško, ali potpuno zasluženo izborili.
Kao što smo već više puta napomenuli, do tog rezultata ih je velikim dijelom dovelo zajedništvo, kemija u momčadi i borbeni duh, a to se više puta moglo vidjeti u njihovim nastupima.
Sad su, kad se svi već u svojim klubovima, posvećeni ligaškim natjecanjima, podijelili jednu zanimljivu fotku koja je nastala na Euru, pretpostavit ćemo nakon susreta za broncu.
Prvi ju je podijelio Mario Šoštarić, a nakon njega još nekoliko reprezentativaca. Na njoj vidimo igrače i njihove supruge u veselom raspoloženju, a pored fotografije riječ "obitelj", koja je očito postala sinonim više naših reprezentacija, u raznim sportovima, piše Gol.hr.