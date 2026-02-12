Hrvatski rukometaši dijele dosad neviđenu fotografiju s Eura

Naši rukometaši još jednom su nas uspjeli razveseliti i dovesti do ponosa, koji je bio neizbježan nakon europske bronce ostvarene u Švedskoj i Danskoj.

Hrvatsko srce je prevladalo i došla je nova medalja, za koju su se momci teško, ali potpuno zasluženo izborili.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Kao što smo već više puta napomenuli, do tog rezultata ih je velikim dijelom dovelo zajedništvo, kemija u momčadi i borbeni duh, a to se više puta moglo vidjeti u njihovim nastupima.

Sad su, kad se svi već u svojim klubovima, posvećeni ligaškim natjecanjima, podijelili jednu zanimljivu fotku koja je nastala na Euru, pretpostavit ćemo nakon susreta za broncu.

Prvi ju je podijelio Mario Šoštarić, a nakon njega još nekoliko reprezentativaca. Na njoj vidimo igrače i njihove supruge u veselom raspoloženju, a pored fotografije riječ "obitelj", koja je očito postala sinonim više naših reprezentacija, u raznim sportovima, piše Gol.hr.