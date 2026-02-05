Hrvatski prvoligaš mijenja stadion. Evo gdje će sada igrati

Nogometni klub HNK Vukovar 1991 objavio je važnu informaciju za navijače i sportsku javnost uoči nastavka sezone SuperSport HNL-a. Naime, domaće utakmice drugog dijela prvenstva klub će igrati na stadionu Gradski vrt u Osijeku.

Iz kluba poručuju kako s optimizmom ulaze u novo poglavlje sezone te se raduju igranju u novom okruženju, uz podršku navijača koja im je, kako ističu, uvijek bila najveća snaga. Gradski vrt, stadion bogate nogometne tradicije, bit će domaćin Vukovarcima u nastavku borbe za prvenstvene bodove.

Važno je naglasiti da godišnje ulaznice ostaju važeće, a njihovi vlasnici bit će pravodobno obaviješteni putem e-maila o svim daljnjim koracima. Također, sve godišnje FOTO i PRESS akreditacije izdane na početku sezone i dalje vrijede te se mogu koristiti na stadionu Gradski vrt bez ikakvih dodatnih procedura.

Iz HNK Vukovar 1991 zahvalili su navijačima na razumijevanju i strpljenju, a posebnu zahvalu uputili su Gradu Osijeku i gradonačelniku Ivanu Radiću na iskazanoj podršci i gostoprimstvu.

Klub zaključuje porukom zajedništva i optimizma: vidimo se na tribinama Gradskog vrta – vidimo se u Osijeku.