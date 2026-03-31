Hrvatski pomorci odbijaju ploviti kroz Hormuz, traže smjenu: "Nitko ne želi tamo"

Hrvatski pomorci na brodu pod indijskom zastavom odbijaju proći kroz Hormuški tjesnac zbog napetosti na Bliskom istoku, no zamjenu ne mogu dobiti jer nitko ne želi ploviti u opasno područje. U Perzijskom zaljevu trenutno se nalazi više od 180 hrvatskih pomoraca, a stručnjaci upozoravaju na moguće probleme s opskrbom i složenost povratka u slučaju eskalacije sukoba, piše N1.

Odbijanje plovidbe kroz opasno područje

Tankeri i drugi brodovi drže se podalje od iranske obale, a mnogi se ne usuđuju proći Hormuškim tjesnacem. Na jednom takvom brodu, koji plovi pod zastavom Indije, nalazi se i nekoliko hrvatskih pomoraca koji su zbog opasnosti zatražili smjenu.

"Dogodilo se da nekoliko članova posade, ne samo hrvatskih već i drugih nacionalnosti, nije voljno isploviti s brodom i proći kroz to opasno područje, pa je zatražena smjena. Međutim, znate kako je, nitko ne želi ići na brod, tako da je to sada status quo. Ne znamo kako će se stvari tu odvijati", rekao je Mario Zorović iz Udruge hrvatskih posrednika pri zapošljavanju pomoraca.

Preko 180 hrvatskih pomoraca u regiji

Iako napadi na trgovačke brodove u Perzijskom zaljevu zasad nisu česti, sama mogućnost takvog scenarija izaziva strah. U regiji se nalazi nešto više od 180 hrvatskih pomoraca, od ukupno oko 20 tisuća iz cijelog svijeta.

"Nikome nije ugodno kad mu rakete lete iznad glave i kad ne znate hoće li brod biti sljedeća meta. Zasad, osim pojedinačnih slučajeva, nije bilo napada na brodove, pa se s te strane u tim nesigurnim uvjetima osjećaju relativno sigurno", ističe Neven Melvan iz Sindikata pomoraca.

Problem zaliha i povratka kući

Iskusni pomorci upozoravaju da bi se na pojedinim brodovima, u slučaju duljeg zadržavanja u Zaljevu, moglo doći do nestašice hrane i pitke vode. Sanjin Dumanić, predsjednik splitske Udruge pomorskih kapetana, napominje da brodovi nisu spremni za dugotrajan boravak u ratnoj zoni.

"Većina kompanija ima standard da zaliha bude za tri mjeseca, ali to ne znači tri mjeseca od danas, nego od prošle luke. Oni, naravno, već i te kako broje koliko imaju hrane i vode", upozorava Dumanić. Dodaje kako je povratak pomoraca, odnosno repatrijacija, u ratnim uvjetima iznimno zahtjevan, a neki operativni aerodromi udaljeni su stotinama kilometara.