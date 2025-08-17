Hrvatski planinar preminuo u susjedstvu, naglo mu je pozlilo

U subotu rano poslijepodne, 57-godišnji planinar iz Hrvatske osjetio je mučninu dok je hodao prema Velikom Vrhu u Sloveniji. Prvo je sjeo, a zatim izgubio svijest. Prvotno oživljavanje obavili su prolaznici, a kasnije i liječnik, ali planinar je preminuo na mjestu događaja.

Slovenska Gorska spasilačka posada GRZS-a s Brnika, u kojoj je bio i gorski policajac, primila je poziv u pomoć u subotu oko 13:45 sati.

"Prema do sada prikupljenim informacijama, planinar je s obitelji stigao do doma Kofce. Dok je hodao prema Velikom vrhu, pozlilo mu je, zatim je sjeo i izgubio svijest. Osnovne postupke oživljavanja započeli su prolaznici, a nastavio ih je liječnik posade helikoptera GRZS-a, no planinar je nažalost preminuo na mjestu događaja nakon dugotrajne reanimacije", objavila je Policijska uprava Kranj.

Okolnosti ukazuju na to da je smrt posljedica zdravstvenog stanja.

Intervenirali su i gorski spasioci GRZS Tržič, a policajac gorske jedinice Policije obavio je očevid. Planinara je u dolinu prevezao helikopter Slovenske vojske, gdje je tržiška policija preuzela postupak. Kranjska policija će o događaju obavijestiti nadležno državno tužiteljstvo, piše Dnevnik.hr.