Hrvatski pikadisti briljirali na Svjetskom prvenstvu u Slovačkoj

U slovačkom gradu Šamorínu ovih se dana održava IDF Svjetsko prvenstvo u elektroničkom pikadu, na kojem hrvatski predstavnici ostvaruju izvanredne rezultate.

Već prvog dana natjecanja stiglo je veliko priznanje za hrvatski pikado – splitski klub Dioklecijan osvojio je brončanu medalju u Champions League konkurenciji, čime je uspješno otvorio nastup naših klubova na svjetskoj pozornici.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Drugog dana održan je klupski World Cup, u kojem su hrvatski klubovi ponovno zasjali. U A levelu drugo mjesto osvojio je zagrebački Billionaires Gladiator, dok je u B levelu prvo mjesto pripalo splitskom Gladiatoru, koji je u finalu bio bolji od zagrebačkog DPT Bana.

Treći dan prvenstva donio je nove razloge za slavlje. Hrvatska legenda elektroničkog pikada Boris Krčmar osvojio je devetu titulu svjetskog prvaka u pojedinačnoj konkurenciji na maloj meti, a samo pola sata kasnije dodao i desetu svjetsku titulu – ovoga puta u parenju s Romeom Grbavcem na velikoj meti. U ženskoj konkurenciji na velikoj meti, naslov svjetskih prvakinja osvojile su Marina Letica i Sandra Ivić, još jednom potvrdivši dominaciju hrvatskih igračica na svjetskoj sceni.

Trenutno je u tijeku četvrti dan natjecanja, a u jutarnjim satima na rasporedu su mješoviti parovi (Mix pairs), gdje se očekuju novi uspjesi hrvatskih predstavnika.