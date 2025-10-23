Hrvatski novinar ubijen je prije 17 godina. Slučaj i dalje postavlja neugodna pitanja

Na današnji dan 2008. godine ubijen je Ivo Pukanić

Danas se obilježava sedamnaesta godišnjica atentata na hrvatskog novinara i izdavača Ivu Pukanića, koji je ubijen 23. listopada 2008. godine ispred redakcije tjednika Nacional u središtu Zagreba. Iako su izvršitelji atentata osuđeni, identitet naručitelja ubojstva nikada nije službeno utvrđen, što i dalje izaziva pitanja o stanju medijskih sloboda i učinkovitosti pravosudnog sustava.

Život i novinarska karijera

Ivo Pukanić rođen je 21. siječnja 1961. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti i novinarsku karijeru započeo kao fotoreporter u tjednicima Start i Studio. Širu javnost osvojio je kao osnivač i glavni urednik političkog tjednika Nacional, koji je pokrenuo 1995. godine.

Pod njegovim vodstvom, Nacional je postao poznat po istraživačkom novinarstvu i objavljivanju priča o korupciji, organiziranom kriminalu i poslovno-političkim vezama u Hrvatskoj i regiji. Takav pristup donio mu je brojne nagrade, ali i neprijatelje.

U večernjim satima 23. listopada 2008., eksplozivna naprava postavljena na motociklu detonirala je ispred redakcije Nacionala u Zagrebu, pri čemu su poginuli Ivo Pukanić i marketinški direktor Niko Franjić.

Istraga i suđenje koja su uslijedila rezultirali su osuđujućim presudama za šest osoba, koje su zajedno dobile više od 160 godina zatvora. Međutim, i nakon 17 godina, pitanje tko je naručio atentat ostalo je bez konačnog odgovora.

Godišnjica ubojstva Pukanića svake godine ponovno otvara raspravu o sigurnosti novinara u Hrvatskoj. Na društvenim mrežama i u medijskim analizama naglašava se kako je ovaj slučaj simbol ne samo osobne tragedije, već i sustavnih slabosti u zaštiti novinara i medijskih sloboda.

U kontekstu današnjih prilika, Pukanićev slučaj dobiva dodatnu aktualnost. Hrvatski mediji i novinarske udruge sve češće upozoravaju na pritiske, tužbe i ograničavanja novinarskog rada. Istodobno, povjerenje građana u institucije i dalje je nisko, a slučajevi nerazjašnjenih prijetnji i napada na novinare ostaju bez epiloga.

Odjek u javnosti i značenje za budućnost

Pukanićev atentat ostao je jedno od najtežih poglavlja hrvatskog novinarstva. Iako su pravosudni procesi djelomično rasvijetlili okolnosti zločina, neriješeno pitanje naručitelja i danas izaziva zabrinutost.

Za mnoge novinare i urednike, sjećanje na Ivu Pukanića podsjetnik je na važnost neovisnog i hrabrog novinarstva, ali i na potrebu sustavne zaštite onih koji se bave istraživanjem moćnih i utjecajnih struktura.