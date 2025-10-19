Hrvatski nogomet ostao bez još jedne ikone: Umro bivši golman Varteksa Željko Rumbak

U 57. godini života, nakon duge i teške bolesti, preminuo je Željko “Deda” Rumbak, bivši vratar, trener i jedno od prepoznatljivih imena hrvatskog nogometa.

Nogometni put započeo je u NK Zagorcu iz Krapine, gdje je svojim obranama i karakterom stekao reputaciju pouzdanog i hrabrog golmana. Tijekom karijere branio je i boje Samobora, zaprešićkog Intera te Varteksa, ostavivši trag u svakoj sredini u kojoj je igrao.

Nakon što je zaključio igračku karijeru, posvetio se trenerskom pozivu. Radio je u Interu, Sesvetama i Dinamu II kao trener vratara, a jedno je vrijeme bio i član stručnog stožera mlade hrvatske reprezentacije do 17 godina.

Nogometna zajednica s tugom se oprašta od “Dede”, sportaša i trenera koji je svojim znanjem, skromnošću i predanošću ostavio dubok trag iza sebe.

"Počivao u miru Deda Rumbak, zauvijek u srcima svih Varteksovaca. Dragi Renato i cijela obitelj, primite najiskrenije izraze naše sućuti, NK Varteks danas tuguje", poručili su iz NK Varteks.