Hrvatski navijači stigli u Podgoricu pod jakom policijskom pratnjom. Spriječen potencijalni sukob

Hrvatska večeras od 20:45 protiv Crne Gore u Podgorici igra posljednje kolo kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a tamošnja policija ništa ne prepušta slučaju.

Hrvatski navijači u skladu s dogovorom stigli su u zračnu luku Dubrovnik, gdje su uz pratnju policije nastavili prema granici, a kad su ušli u Crnu Goru, preuzela ih je tamošnja policija, koja baš ništa ne prepušta slučaju.

Naročito nakon jučerašnjeg incidenta koji se dogodio na cesti između Budve i Cetinja, gdje su nepoznate osobe prepriječile put skupini hrvatskih navijača i potom im palicama razbile stakla i retrovizore. Srećom, nitko nije ozlijeđen jer su napadnuti Hrvati uspjeli izbjeći fizički napad.

Pod jakom policijskom pratnjom kolona autobusa, automobila i kombija s hrvatskim navijačima stigla je u Podgoricu, a kako je to izgledalo, možete vidjeti u fotografijama ispod teksta.

Novinar Nove TV koji se nalazi na mjestu događaja, otkriva kako je crnogorska policija spriječila ulaz Delija i Grobara u grad. Htjeli su pripremiti sačekušu za hrvatske navijače, ali policija je efikasno odradila svoj posao. Srećom, zasad sve protječe mirno.

Policija je već od podne, zbog utakmice Crne Gore i Hrvatske, blokirala više ulica u centru Podgorice što je, uz kišu, stvorilo pravi prometni kolaps.