Hrvatski navijači počeli skandirati ZDS, evo kako su ih Crnogorci utišali

Hrvatska i Crna Gora u Podgorici igraju utakmicu posljednjeg kola skupine L kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića osigurali su prvo mjesto i izravan plasman na turnir koji će se nagodinu odigrati u Kanadi, SAD-u i Meksiku, ali im je susret s Crnogorcima svejedno rezultatski bitan.

Hrvatska se bori za mjesto u prvom jakosnom šeširu pred ždrijeb. Da bi se našla u njemu, moraju se poklopiti tri uvjeta. Prvi je bio da Norveška pobijedi Italiju, što se dogodilo u nedjelju navečer. Preostala dva su pobjeda Hrvatske protiv Crne Gore te da Njemačka večeras ne slavi nad Slovačkom.

U ranoj fazi utakmice, već oko 10. minute susreta, s dijela stadiona na kojem su smješteni hrvatski navijači moglo se čuti skandiranje "Za dom spremni". Ipak, nije potrajalo dugo jer su na njega reagirali crnogorski navijači koji su zvižducima utišali povike hrvatskih navijača., prenosi Index.