Hrvatski navijači mogu planirati: Vatreni saznali kada i gdje igraju na Svjetskom prvenstvu

Vatreni su nakon sinoćnjeg ždrijeba u Washingtonu saznali da će igrati u skupini L Svjetskog nogometnog prvenstva zajedno s Engleskom, Panamom i Ganom. Međutim, još uvijek nije bila poznata točna satnica dvoboja hrvatske reprezentacije i mjesta u kojima će igrati grupnu fazu.

FIFA je tako, dan kasnije, na posebnoj ceremoniji objavila sve detalje koji su zanimali navijače. U petak smo već saznali da će Vatreni prvo zaigrati s Englezima 17. lipnja, zatim 23. lipnja s Panamcima, a posljednji susret po skupinama 27. lipnja protiv Gane.

U subotu se saznalo da će dvoboj protiv Engleza započeti u 22 sata po srednjoeuropskom vremenu na AT&T Stadiumu u Arlingtonu, pokraj Dallasa, stadionu slavnih Cowboysa iz NFL-a. Taj susret bit će drugi na rasporedu tog dana, kada se kompletira prvo kolo u svim skupinama.

U drugom kolu Hrvatska će se prvi put u povijesti susresti s Panamom, a dvoboj će se odigrati na BMO Fieldu u Torontu s početkom u 1 sat ujutro.

Za kraj, Vatreni će igrati protiv afričkog predstavnika Gane na Lincoln Financial Fieldu u Philadelphiji, doma aktualnog NFL prvaka, momčadi Eaglesa. Ta utakmica započet će u 23 sata po srednjoeuropskom vremenu, piše Telegram.