Hrvatski klubovi igraju drugu najuspješniju europsku sezonu u povijesti

U tekućoj europskoj sezoni hrvatski nogomet ostvaruje iznimne rezultate, a glavni nositelj uspjeha je Rijeka, koja je prekinula osmogodišnju dominaciju Dinama. U 32 sezone samostalne Hrvatske, Dinamo je čak 24 puta bio klub koji je osvojio najviše bodova za nacionalni koeficijent, no sezona 2025./26. ostat će zabilježena kao peta u kojoj je najuspješniji hrvatski predstavnik bila Rijeka. Time će postotak Dinamove dominacije pasti sa 75 na 73 posto.

Riječani su ove sezone u Europi ostvarili šest pobjeda, a samo su jednom u povijesti imali više - u sezoni 2014./15. kada su upisali osam pobjeda. Najveći uspjeh kluba i dalje je četvrtfinale Kupa pobjednika kupova iz sezone 1979./80., kada ih je zaustavio Juventus, piše Index,

Hrvatska na korak do rekorda

Aktualna europska sezona već je sada jedna od najboljih u povijesti za hrvatski nogomet. S minimalno 6.781 osvojenim bodom, ovo je drugi najbolji rezultat ikad, odmah iza sezone 2014./15. (6.875 bodova). Samo jedan remi Rijeke u osmini finala dovoljan je za rušenje tog rekorda, koji bi već bio postavljen da je Dinamo uspio pobijediti u Genku.

Zahvaljujući ovim rezultatima, Hrvatska je na ljestvici nacionalnih koeficijenata preskočila Izrael i sada zauzima 20. mjesto s 27.906 bodova. Ipak, 19. mjesto koje drži Švedska (29.625) ostaje daleko. Da bi preskočila Švedsku, Rijeka bi morala dogurati do polufinala Konferencijske lige.

Kada bi ovakav sezonski učinak bio prosjek u petogodišnjem razdoblju, Hrvatska bi bila blizu 15. mjesta koje donosi dva predstavnika u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Rijeka je ove sezone donijela 15.125 bodova, Dinamo 8.500, Hajduk 2.500, a Varaždin 1.000 bodova.

Posljedice za Dinamov koeficijent

Za razliku od Rijeke, Dinamo je zabilježio slabiji rezultat. S 8.500 osvojenih bodova, ovo je najlošija Dinamova europska sezona još od 2017./18. Prošle sezone Modri su osvojili 16.000 bodova, no ove godine nisu igrali kvalifikacije niti su dobili bonuse za plasman u Ligu prvaka.

To će se odraziti i na klupski koeficijent. Dinamo će sljedeće sezone izgubiti čak 17.000 bodova iz uspješne sezone 2020./21., kada je stigao do četvrtfinala Europa lige. Petogodišnji koeficijent past će mu na 46.500, a pozicija na ljestvici europskih klubova, koja je trenutačno 53., sigurno će se pogoršati. Bit će to najlošiji plasman kluba od ulaska u sezonu 2018./19.