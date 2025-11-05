Hrvatski geološki institut započeo istraživanja na Marjanu

Na području Park-šume Marjan započela su geološka istraživanja koja provodi Hrvatski geološki institut, s ciljem izrade nove geološke karte Marjana.

Istraživanja će pružiti nove spoznaje o geološkom postanku i razvoju ovog dijela Splita te doprinijeti boljem razumijevanju prirodnih značajki Marjana. Prema najavama, prikupljeni podaci bit će važni i za očuvanje, edukaciju te planiranje održivog razvoja park-šume – simbola zelenog identiteta grada.

“Rezultati istraživanja bit će važni za očuvanje, edukaciju i daljnje planiranje održivog razvoja našeg zelenog simbola grada,” poručili su iz Park-šume Marjan.

Projekt predstavlja važan korak prema sustavnom pristupu zaštiti i razumijevanju prirodnih resursa Marjana, koji je već desetljećima prepoznat kao jedno od najvrjednijih prirodnih i rekreacijskih područja Splita.