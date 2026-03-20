Hrvatski dan migrene u Splitu: Na Rivi javnozdravstvena akcija "Migrena i ja"

Povodom Hrvatskog dana migrene, Klinika za neurologiju KBC-a Split u suradnji sa studentima medicine okupljenima u udruzi CroMSIC organizira javnozdravstvenu akciju pod nazivom "Migrena i ja". Akcija će se održati u subotu, 31. ožujka, od 11:30 do 12:30 sati na Rivi, u dnu Marmontove ulice, gdje će biti postavljen prigodni informativni štand.

Letci, savjeti i odgovori na pitanja o migreni

Tijekom akcije zdravstveni radnici dijelit će informativne letke te građanima biti na raspolaganju za pitanja i savjete vezane uz migrenu. Posjetitelji će moći doznati kako prepoznati simptome migrene, kako se lakše nositi s tom bolešću te kada je potrebno potražiti liječničku pomoć.

Hrvatski dan migrene obilježava se 21. ožujka s ciljem podizanja svijesti o migreni kao ozbiljnoj neurološkoj bolesti, a ne tek jakoj glavobolji. Ovim se datumom želi dodatno naglasiti važnost pravodobnog prepoznavanja simptoma, postavljanja točne dijagnoze i odgovarajućeg liječenja. Prema dostupnim podacima, od migrene pati oko 8 do 12 posto populacije, što ovu bolest čini značajnim javnozdravstvenim problemom.

Poziv građanima da posjete štand na Rivi

Organizatori pozivaju građane da posjete štand na splitskoj Rivi, informiraju se o migreni i iskoriste priliku za razgovor sa zdravstvenim djelatnicima o problemima i nedoumicama vezanima uz ovu bolest.