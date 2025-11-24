Hrvatski boksač nokautirao protivnika i obranio pojas

Luka Plantić (29) pobijedio je 13. put u profesionalnoj karijeri i obranio WBC-ov International pojas supersrednje kategorije. Hrvatski boksač boksao je u Tirani, nokautirao je Uganđanina Shadirija Musu Bwogija u devetoj rundi meča i upisao 10. pobjedu prekidom u karijeri, piše Index.

Od samog početka meča "Thunder" je nametnuo svoj tempo, koji Bwogi nije mogao pratiti. Nekoliko puta je dobro pogodio Plantića, no to je bilo sve dobro što je napravio u meču. Kad je vidio da više ne može, počeo se prečesto hvatati za konopce, zbog čega mu je oduzet i bod.

Protivnik igrao prljavo

Počeo je igrati prljavo te je nekoliko puta udario Plantića ispod pojasa, no to nije omelo hrvatskog boksača, koji je zadao prejak tempo za protivnika. U 8. rundi meča sudac je prvi put brojao Bwogiju, koji je tad preživio, ali nije u idućoj rundi.

Prvo brojanje u devetoj rundi je preživio, ali onda mu je Plantić izbio gumu za zube, sudac mu je brojao dok je još bio na nogama i prekinuo je meč, što je značilo Plantićevu pobjedu i prvi poraz Bwogija u profesionalnoj karijeri.

Četvrta obrana pojasa

Ovo je bio četvrti put da je Plantić obranio WBC-ov International pojas nakon što ga je osvojio u travnju prošle godine protiv Jacka Cullena, kojeg je nokautirao u petoj rundi. Ovom pobjedom približio se samom vrhu supersrednje kategorije, čiji pojas u ovom trenutku drži Terence Crawford.