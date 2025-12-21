Hrvatske ruže održale speklakularan koncert u Kaštelima: "Ne postoji lijevo ni desno, postoji samo domovina"

U sklopu adventskih događanja sinoć su u Novom parku u Kaštel Lukšiću nastupili dečki "s one strane Cetine". Grupa Hrvatske ruže tim riječima najavila je svoj nastup te pobrala aplauz publike. Koncert je privukao mnoge Kaštelane te je ovo bio još jedan koncert nabijen emocijom i domoljubljem.

Članovima benda na pozornici se priključio osnivač i član benda, Nenad Ninčević koji je uputio snažnu poruku okupljenima.

- Ni jedan centimetar Hrvatske ne dajte nikad nikome, ni po cijenu života", kazao je Ninčević te zaradio ovacije publike.

Nadodao je, kako će s bendom, izvesti pjesmu koja će ući u povijest.

S prvim taktovima pjesme "Ako ne znaš šta je bilo" nastao je totalni delirij u publici, te se nastavio izvođenjem pjesama "Geni kameni" i " Lijepa li si".

- Uvijek govorim isto, ne mrzite nikoga. Mržnja je bolest, nije emocija. Pjesmu "Ako ne znaš šta je bilo" napisao sam za svu našu djecu. Ne postoji lijevo i desno, postoji samo domovina, zaključio je Ninčević.

Koncert Hrvatskih ruža u Kaštela je donio opus starog dobrog Tutti Frutia ali i brojne domoljubne pjesme koje su poslale snažnu poruku.

