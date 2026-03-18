Hrvatska voditeljica i trener Vatrenih postali roditelji: "Učitava se treći igrač"

Radijska voditeljica Aleksandra Miliković Dadić i njen suprug Marin Dadić postali su roditelji. Kako doznaje Story, na svijet je stigla njihova kćerkica.
Da je trudna Aleksandra je objavila početkom prosinca.
"Viša razina: Učitava se treći igrač", napisala je pored fotografije na kojoj ona i Marin poziraju skupa, a u prvom planu je njen trudnički trbuh.
Aleksandra i Marin vjenčali su se prije dvije i pol godine. Na svadbenom slavlju koje su organizirali 5. lipnja 2023. godine lijepa mladenka nosila je dvije vjenčanice, a među uzvanicima koji su s njima slavili u klubu Šumica bile su radijske voditeljice Tatjana Jurić i Nina Slišković Goleš, koja je na svadbu stigla sa suprugom, voditeljem Dnevnika Nove TV Dinom Golešom.
Službeno sudbonosno da Aleksandra i Marin izgovorili su krajem svibnja te godine.
