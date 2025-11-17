Hrvatska velikim preokretom srušila Crnu Goru i zaključila kvalifikacije za SP

Hrvatska je uspješno odradila i posljednje kolo kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Velikim preokretom pobijedila je 3:2 na gostovanju u Crnoj Gori. Iako je nakon svega 17 minuta momčad Zlatka Dalića gubila 2:0, Ivan Perišić smanjio je zaostatak do predaha, a onda su u drugom dijelu za preokret pogodili Kristijan Jakić i Nikola Vlašić.

"Vatreni" su tako kvalifikacije završili bez poraza, u osam susreta upisali su sedam pobjeda i remi.

Hrvatska je u petak na Rujevici proslavila plasman na Svjetsko prvenstvo, treće pod vodstvom Zlatka Dalića, a ukupno sedmi put od neovisnosti naše države. "Vatrenih" jedino nije bilo u Južnoj Africi 2010. godine. U dosadašnjih šest nastupa Hrvatska je osvojila čak tri medalje - srebro 2018. u Rusiji, te bronce 1998. u Francuskoj i 2022. u Katru.

Međutim, bodovi iz Podgorice bili su važni u borbi za status nositelja u ždrijebu koji je na rasporedu 5. prosinca u Kennedy Centru u Washingtonu.

Domaćin je poveo već nakon dvije minute i 40 sekundi utakmice. Ćaleta-Car je nespretno reagirao i loše ispucao loptu, omogućivši priliku crnogorskom napadaču Osmajiću, koji se sjurio prema Livakoviću i sjajno pogodio za 1-0. U 17. minutu uslijedio je novi šok za "Vatrene". Jovetić je uposlio Krstovića koji se dobro zagradio, te potom opalio sa 18 metara svladavši Livakovića.

Hrvatska je smanjila u 37. minuti golom Ivana Perišića iz kaznenog udarca. Bio je to njegov 38. gol u 150. nastupu u hrvatskom dresu. Kazneni udarac je skrivio Rubežić "pokupivši" Jakića. Hrvatska je izjednačila u 73. minuti, pucao je Musa pogodivši stativu, no Jakić je pospremio odbijanac za 2-2. Pobjedu hrvatskoj vrsti donio je Vlašić sjajnim golom u 87. minuti.

U drugom susretu iz ove skupine Češka je pobijedila Gibraltar sa 6-0. Strijelci su bili Doudera (5), Chory (18), Coufal (32), Krabec (39), Souček (44) i Hranač (51).

Na koncu je Hrvatska osvojila prvo mjesto u skupini sa 22 boda, Češka je druga sa 16 bodova, slijede Farski Otoci s 12 bodova, Crna Gora ima devet, dok je Gibraltar upisao svih osam poraza, piše Gol.hr.