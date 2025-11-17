Hrvatska večeras igra s Crnom Gorom. Tko će pobijediti?

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u 20:45 gostuje u Podgorici, gdje protiv Crne Gore igra posljednju utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. U skupini L već je sve riješeno — Hrvatska je osigurala prvo mjesto i izravan plasman na SP koje se sljedeće godine održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Crna Gora više nema izglede dohvatiti veliko natjecanje.
Unatoč tome, očekuje se da će izbornik Zlatko Dalić na teren poslati snažan sastav. Razlog je jasan: Hrvatskoj je potrebna pobjeda kako bi osigurala status nositelja u ždrijebu, što može ostvariti jedino ako iz Podgorice ode s tri boda.
Takav kontekst odrazio se i na ponudu kladionica, koje su Hrvatsku jasno postavile u ulogu favorita. Pogledajte kako izgledaju koeficijenti:
- Pobjeda Crne Gore — 9.00
- Remi — 5.00
- Pobjeda Hrvatske — 1.45
