Hrvatska udruga privatnih brodara: "Poslovanje nam je ugroženo, rješenja nema na vidiku"

U Hotelu Krilo u Krilu Jesenicama održana je konferencija za medije Hrvatske udruge privatnih brodara, na kojoj su predstavnici Udruge iznijeli niz problema koji ozbiljno ugrožavaju budućnost njihova poslovanja. Dopredsjednik Udruge Arsen Ercegović i član Upravnog odbora Ante Rakuljić jasno su upozorili na infrastrukturne i regulatorne prepreke zbog kojih sektor ulazi u novu sezonu s velikom dozom neizvjesnosti.

Upozorenje brodara: "Nemamo garanciju vezova u Luci Split"

Ercegović je istaknuo da je privatnim brodarima onemogućeno normalno planiranje sezone jer ni nakon godine i pol dana nemaju nikakvu garanciju vezova u Luci Split za sljedeće dvije godine.

"Želimo ukazati na probleme u poslovanju, a to nas jako muči i tišti. Ugrožava nam se poslovanje, prvenstveno zbog nemogućnosti vezivanja u Luci Split u naredne dvije godine", rekao je Ercegović.

Naglasio je da agencije ne mogu čekati "zadnji čas" kako bi znale gdje će se gosti ukrcavati i iskrcavati, a alternative koje im se nude nisu konkretizirane. Brodari bi u zamjenskim lukama trebali osigurati oko 60 vezova, no to rješenje još nije operativno.

"Došli smo u fazi da smo spremni prihvatiti sve, pa i vez u Sjevernoj luci u Splitu, a sada, čini se, ostali smo i bez nje. Nisam baš optimističan", kazao je.

Luka Krilo – rješenje koje stoji na mjestu

Posebno je apostrofiran dugogodišnji zastoj u rekonstrukciji i nadogradnji Luke Krilo Jesenice, koja bi, ističe Ercegović, trajno rasteretila Luku Split.

"Luka Krilo je u nadležnosti Županijske lučke uprave, ali još se ništa nije pomaknulo u vezi investicija i nadogradnje. I da se sutra krene u rekonstrukciju, ne može se riješiti za nekoliko godina", rekao je.

Zbog toga Udruga upozorava da brodari ponovno ulaze u sezonu bez adekvatne infrastrukture, unatoč tome što je prethodna godina bila vrlo dobra, s rastom poslovanja od 20 do 25 posto u odnosu na 2023. i 2024. godinu. Nadaju se da će nadolazeća sezona biti barem na razini prošlogodišnje.

Regulatorne promjene dodatni teret

Osim infrastrukturnih problema, brodare zabrinjavaju i regulatorne promjene — od studije sigurnosti plovidbe za Luku Split do najavljenih novih EU pravila kojima će morati prilagoditi svoje brodove.

Ante Rakuljić osvrnuo se i na novi pravilnik o zabrani sidrenja 50 metara od obale, koji još nije donesen, ali bi mogao promijeniti uvjete rada.

"Nakon savjetovanja očekuje se rješenje koje bi omogućilo sidrenje od 70 metara. To bi nas zadovoljilo i omogućilo nastavak normalnog poslovanja. Na taj način smo uvijek promovirali naše brodove jer bi se u uvalama gosti kupali izravno s brodova", rekao je Rakuljić.

Domaća gradnja i domaći radnici temelj su djelatnosti

Rakuljić je istaknuo da su brodovi članova Udruge u potpunosti izgrađeni u Hrvatskoj, a sve su tvrtke registrirane u zemlji te zapošljavaju velik broj hrvatskih pomoraca. Brodovi su, dodao je, dobro popunjeni te imaju odlične reference na inozemnim tržištima.

Na konferenciji je zaključeno kako hrvatski privatni brodari ulaze u novu sezonu s brojnim nepoznanicama, dok ključna rješenja — rekonstrukcija Luke Krilo, dostupni vezovi te jasna pravila sidrenja i plovidbe — i dalje ostaju neriješena.