Hrvatska udruga Benedikt obilježava 15 godina djelovanja i više od 600 kulturnih programa

Hrvatska udruga Benedikt obilježava petnaest godina djelovanja tijekom kojih je ostvarila niz kulturnih, društvenih i duhovnih aktivnosti usmjerenih na promicanje kršćanskih vrijednosti, očuvanje hrvatskog identiteta te njegovanje europske kulturne baštine.

„Doprinos benediktinaca hrvatskoj povijesti, kulturi, duhovnosti i znanosti praktički je nemjerljiv te u mnogočemu jedinstven u crkvenoj povijesti srednjovjekovne Europe. Petnaest godina rada pokazalo je da u hrvatskom društvu i danas postoji snažna potreba za kulturnim i duhovnim inicijativama koje povezuju ljude i promiču opće dobro“, istaknuo je predsjednik Hrvatske udruge Benedikt Radoslav Zaradić.

Udruga je osnovana 2011. godine u Splitu u krugu vjernika laika koji su željeli aktivnije sudjelovati u društvenom i kulturnom životu. Inicijativu za osnivanje pokrenuli su fra Josip Marcelić, prof. dr. Branimir Lukšić i don Mladen Parlov, a ime Udruge predložio je fra Josip Marcelić nadahnuvši se likom sv. Benedikta iz Nursije, zaštitnika Europe i obnovitelja zapadne kršćanske civilizacije.

Osnivačka skupština održana je u knjižnici Nadbiskupijskog sjemeništa u Splitu, gdje su doneseni temeljni dokumenti Udruge i izabrano prvo vodstvo. Za predsjednika je izabran dr. Vide Popović, koji je tu dužnost obnašao jedanaest godina, dok od 2022. godine funkciju predsjednika Hrvatske udruge Benedikt obnaša Radoslav Zaradić.

U svom djelovanju Udruga okuplja vjernike laike, ali i sve građane dobre volje koji žele pridonijeti promicanju temeljnih društvenih vrijednosti. Nadahnjuje se geslom sv. Benedikta „Ora et labora“ – „Moli i radi“, koje povezuje duhovni život s aktivnim društvenim angažmanom.

U petnaest godina rada Hrvatska udruga Benedikt organizirala je ili suorganizirala više od 600 tribina, predavanja, kulturnih događanja i javnih rasprava, ponajviše u Splitu i na području Splitsko-dalmatinske županije, ali i u drugim hrvatskim gradovima i mjestima od Vukovara, Zagreba, Zadra i Škabrnje do Dubrovnika. Na tim su se susretima obrađivale teme iz hrvatske povijesti, kulture i duhovnosti, ali i brojna pitanja suvremenog društva.

Među prepoznatljivim projektima Udruge ističu se dvije manifestacije koje se održavaju od 2012. odnosno 2013. godine. Tjedan sjećanja na Vukovar i Škabrnju, pokrenut 2012., posvećen je očuvanju uspomene na žrtvu hrvatskog naroda u Domovinskom ratu te prenošenju povijesne istine mladim naraštajima. VIDIK fest, pokrenut godinu kasnije, zamišljen je kao festival kulturnog aktivizma, demokracije i kulture dijaloga.

Udruga je posljednjih godina pokrenula i nove kulturne projekte. Tako je 2025. godine započeo Marul Art Festival, koji se nastavlja i 2026. kroz program 36. Marulićevih dana u Splitu, s ciljem promicanja hrvatske kulturne baštine i umjetničkog stvaralaštva.

Hrvatska udruga Benedikt aktivno je sudjelovala i u obilježavanju 1100. obljetnice Hrvatskog Kraljevstva, organizacijom izložbe „Benediktinci i stvaranje europske kulture“, koja je predstavljena u više hrvatskih mjesta, među ostalim u Zagrebu, Dicmu, Škabrnji i Šestanovcu.

Uz kulturne i znanstvene programe Udruga organizira i pjesničke večeri, filmske projekcije, izložbe i predstavljanja knjiga, dok se kroz stručne tribine i okrugle stolove raspravlja o važnim društvenim pitanjima poput demografije, gospodarstva, zaštite okoliša, radničkih prava i nacionalne sigurnosti. Na polju duhovnosti organiziraju se molitvena okupljanja, duhovne obnove i hodočašća u hrvatska svetišta te u mjesta posebnog nacionalnog pijeteta poput Vukovara i Škabrnje.

Rad Udruge temelji se prije svega na volonterskom angažmanu njezinih članova i suradnika, a financira se skromnim sredstvima putem javnih natječaja i donacija. Unatoč ograničenim resursima, Udruga je tijekom godina postala prepoznatljiv sudionik kulturnog i društvenog života Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Obilježavanje petnaeste obljetnice prigoda je za zahvalnost svim članovima, prijateljima i partnerima koji su tijekom godina sudjelovali u radu Udruge, ali i poticaj za nastavak djelovanja u promicanju vrijednosti bogoljublja, domoljublja i čovjekoljublja te izgradnji društva utemeljenog na kulturi dijaloga, odgovornosti i solidarnosti.

Svečana akademija povodom 15. obljetnice održat će se u utorak, 17. ožujka 2026. godine u 18 sati u dvorani „Vinko Draganja“ Dominikanskog samostana u Splitu. Uoči akademije, u 17 sati u crkvi sv. Katarine Aleksandrijske služit će se sveta misa koju će predslaviti duhovnik Udruge don Mladen Parlov. Program akademije uključuje glazbeni nastup klape „Sveti Juraj“ HRM-a, dodjelu zahvalnica zaslužnim članovima i suradnicima te prigodni okrugli stol. Na svečanu akademiju pozivaju se članovi, prijatelji i svi zainteresirani građani da svojim dolaskom uveličaju obilježavanje 15 godina djelovanja Hrvatske udruge Benedikt.