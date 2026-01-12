Hrvatska u utorak protiv Gruzije po nova tri boda

U utorak počinje 2. kolo nadmetanja na Europskom prvenstvu i u našoj, B skupini. Za Barakude to znači sraz s Gruzijcima. Suparnik sigurno i nemjerljivo jači od Slovenije, ali i slabiji od Grka. Pokazala je to uostalom i utakmica 1. kola u kojoj je Grčka teško očekivano lakoćom pobijedila Gruzijce čak 20:6. Jasno, nije pobjeda Grka čudo, ali baš 14 razlike…

Opet, neka nas to ne zavara. U biti, u taboru naše reprezentacije, od izbornika pa do igrača neće nikoga, barem kako su to i sami igrači potvrdili u ponedjeljak.

Očekuje nas fizički jaka, teška utakmica u kojoj mi morao ‘nabiti’ naš ritam igre. Pogotovo plivački – veli Rino Burić. Grci ih jesu ‘razbili’, ali mislim da će to u utorak izgledati drukčije, ako govorimo o Gruziji. Mi pak ulazimo s maksimalnim poštovanjem. Možda nam čak i ne ide na ruku što su protiv Grka bili stvarno loši. Realno, nisu ništa pokazali. Zato mislim da nas čeka drukčija utakmica. Jednostavno, moramo ih dobiti ritmom, plivanjem budući da oni ipak jesu malo sporiji. Fizički oni jesu jaki, teški, pogotovo njihovi centri, dominantni na 2 metra, ali se sporiji u povratku u obranu – napominje Rino Burić.

S Gruzijcima smo igrali od nezavisnosti malo utakmica, tek 6. Treba li napominjati da smo sve i dobili, a zadnje dvije su bile u istom ljetu. Bilo je to 2022. U osmini finala Svjetskog prvenstva u Budimpešti (13:7), te u četvrtfinalu EP u Splitu, (15:5). U oba smo navrata pozivali na oprez uoči utakmice, što je i dobro i logično, ali u oba navrata smo to lagano priveli kraju.

Mi njih zapravo dosta dobro poznajemo jer je ondje uz naše Vlahovića još i dosta naturaliziranih Srba i Crnogoraca – napominje Luk Bukić. To su dobri igrači. Ako se ne uđe dobro, koncentrirano, oni mogu iznenaditi svakoga. Protiv Grčke su izgledali lošije, ali kad gledate njihovu momčad, po mjestima, igračima, respektabilni su. Zato ćemo se mi pripremiti najbolje što možemo. Ulazimo tako da očekujemo tvrdu utakmicu, a daj Bože da se odvojimo odmah na početku i stvorimo tu prednost iako nisam siguran da će biti baš tako lagano.

Što se Gruzije tiče, temeljna njihova osobina je da imaju okosnicu naturaliziranih igrača. Od Šibenčanina Andrije Vlahovića, preko crnogorskog centra Stefana Pješivca. Nikako ne valja zanemariti Srbe, sjajnog šutera Dušana Vasića koji igra kao i Pješivac u Novom Beogradu, a to već dosta govori o njihovoj kvaliteti. Tu je i Jovan Sarić, pa Veljko Tankosić.

No, nisu za zanemariti, dapače i njihovi domaći igrači. Od braniča Dadvanija, nekoć u Mladosti, sada u Radničkom iz Kragujevca; pa centar Sandro Adeišvili, još jedan bivši mladostaš u doba dok je ondje igrao i Dadvani; ljevak Nika Šušiašvili koji je s Novim Beogradom prije tri godine bio u finalu Lige prvaka; zatim Andria Bitadze.

Po imenima, to doista jest momčad vrijedna poštovanja, ali ipak ne vjerujemo da su vrijedni i bodova na njihovom kontu protiv Hrvatske. Ta tri boda pripadaju – nama!

—

Hrvatska – Gruzija dosad na EP-ima

Split 2022.: Hrvatska – Gruzija 15:5

Ukupan omjer Hrvatska – Gruzija

6 6 0 0 96:35

Sretan rođendan, kapetane!

Današnji je dan u beogradskom hotelu gdje je smještena naša reprezentacija bio – dan torte. Slatki završetak objeda, a razlog – svečarski. Kapetan Barakuda, „prve ruke Hrvatske”, Marko Bijač proslavio je 35. rođendan. Nadodat ćemo, tek 35. Za vratare godine ne znače puno, a za našeg k tomu i izgledom mladolikog Marka, to je tek brojka. Baš kao i još jedna koja će slijediti u utorak. Bijač će naime protiv Gruzije ubilježiti jubilarni, 40. nastup na europskim prvenstvima. Čestitka za obje brojke, ali prije svega…

Sretan rođendan, Marko!