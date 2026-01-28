Hrvatska u četvrtfinalu UEFA Futsal Eura

Hrvatski malonogometaši izborili su plasman u četvrtfinale Europskog prvenstva. U posljednjem, 3. kolu su u Rigi nadigrali domaćina skupine A Latviju s 4:1. U subotu će u litvanskom Kaunasu igrati s Armenijom, najboljom reprezentacijom skupine B.

Nakon što su s Francuskom i Gruzijom odigrali 2:2, izabranici Marinka Mavrovića morali su pobijediti Latviju. Nije dobro počelo, domaćin je nakon 4 minute i 7 sekundi igre preko Tarakanovsa došao u vodstvo. Dominaciju naši nisu iskoristili sve do ulaska u posljednju, 20. minutu prvog poluvremena. Josip Jurlina se sjurio po lijevoj strani i pogodio suprotni kut.

U drugom poluvremenu je prvi gol postignut nakon 4 minute i 8 sekundi. Vratar Ante Piplica bacio je dugu loptu koju je Luka Perić primio prsima i maestralno iz okreta poslao u mrežu. Na ulasku u posljednju četvrtinu susreta, 9 i pol minuta prije kraja, Lima je zaobišao domaćeg vratara i povećao prednost na 3:1. Pobjedu je potvrdio David Mataja 4 minute i 19 sekundi prije kraja. Piplica je s nekoliko obrana u završnici očuvao rezultat.

Francuska je, teže od očekivanog, s 3:1 svladala Gruziju i potvrdila prvo mjesto u skupini. U skupini B u Kaunasu od 19.30 igraju Češka-Ukrajina i Litva-Armenija. Armenci su pobjedama protiv Ukrajine 2:1 i Češke 5:4 već osigurali prvo mjesto.