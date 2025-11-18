Hrvatska U-21 reprezentacija u Mađarskoj ostvarila važnu pobjedu u borbi za Euro

Hrvatska U-21 reprezentacija pobijedila je 2:0 na gostovanju kod vršnjaka u Mađarskoj u borbi za plasman na Europsko prvenstvo 2027. Time su izabranici Ivice Olića upisali važna tri boda, kojima su došli na bod zaostatka od vodeće Turske, no Hrvatska pritom ima i utakmicu manje. Golove su postigli Leon Grgić i Luka Tunjić.

Rano vodstvo Hrvatske

Hrvatska je u prvom poluvremenu bila puno bolja, stvorila je niz prilika i iskoristila jednu. Adriano Jagušić poslao je loptu u prostor Leonu Grgiću, a on je ušao u šesnaesterac i udarcem u bliži kut matirao mađarskog golmana Pecsija. Mogao je tu Pecsi vjerojatno i bolje reagirati.

Do kraja poluvremena najveću priliku imao je Marin Šotiček, no on je u čistoj situaciji poslije dodavanja Lovre Zvonareka pucao malo pored vratnice, piše Index.

Mađari napali u drugom poluvremenu

Reprezentacija Mađarske bila je opasnija u drugom dijelu. Već u 49. minuti je Toni Silić upisao dvije velike vezane obrane nakon što je prethodno pogriješio u jednom riskantnom dodavanju prema veznoj lini. U 86. minuti Mađari su i uspjeli kazniti još jedno riskantno dodavanje Silića, ali srećom po Hrvatsku, strijelac pogotka bio je u zaleđu.

Potvrda pobjede Hrvatske stigla je u 90. minuti. Luka Vušković izveo je slobodan udarac s desne strane i uputio oštru i prizemnu loptu pred gol. Na nju je natrčao Luka Tunjić te je provukao pored Pecsija za konačnih 0:2.