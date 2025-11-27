Hrvatska senzacija u Abu Dhabiju: Troje kickboksača iz Pit Bulla osiguralo medalje na Svjetskom prvenstvu!

Trećeg dana Svjetskog seniorskog prvenstva u kickboxingu, čak troje od četvero hrvatskih natjecatelja koji su se borili za medalju i prolazak u polufinale – uspjelo je u tom poduhvatu! Roko Doždor, Antonija Zec i Toni Ćatipović današnjim su pobjedama osigurali najmanje brončana odličja.

Kralj ringa, Roko Doždor, u svom trećem meču u tri dana, u jednoj od najzahtjevnijih kategorija prvenstva, ponovno je briljirao. Jednoglasnom odlukom sudaca svladao je iznimno čvrstog prvaka Brazila, koji unatoč ritmu, spremnosti i tehnici nije uspio pronaći odgovor na Rokovu dominaciju.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Šampionka Antonija Zec u četvrtfinalu se ponovno susrela s dugogodišnjom suparnicom, prvakinjom Turske i još jednom pokazala zašto je godinama u samom svjetskom vrhu svoje kategorije.

Toni Ćatipović, jedan od boraca s najdužom aktivnom karijerom u klubu, u četvrtfinalu je odmjerio snage s prvakom Kazahstana. Nakon izjednačene borbe u prve dvije runde, Tonijevo iskustvo i besprijekorna priprema presudili su u trećoj, te je zasluženo slavio jednoglasnom odlukom sudaca.

Odličan nastup ostvario je i Ivan Ćubić, koji je u osmini finala u disciplini KL deklasirao prvaka Turkmenistana i osigurao prolazak u četvrtfinale, gdje ga čeka borba za medalju.

Nažalost, Ilir Deskaj, Marko Cvitković, Robert Rezo i Lee Lalić nisu uspjeli izboriti prolazak u sljedeće kolo natjecanja - objavio je Pit Bull na Facebooku te su dodali:

- Sutra očekujemo borbe svih 8 naših natjecatelja u četvrtfinalnim i polufinalnim borbama.

U četvrtfinalu nastupaju: Ivan Ćubić s predstavnikom Mađarske, Muhamet Deskaj s predstavnikom Litve, Karmela Makelja s reprezentativkom Senegala i Ana Stojanović s predstavnicom Brazila.

U polufinalu nastupaju: Roko Doždor s prvakom Kazahstana, Toni Ćatipović s predstavnikom Kirgistana, Antonija Zec s prvakinjom SAD-a, a Lucija Bilobrk s predstavnicom Norveške.

Još jedan težak i, nadamo se, što uspješniji dan je pred našim natjecateljima i trenerima, ali kao i uvijek, vjerujemo da će svi pružiti svoj maksimum i ostaviti srce u ringu.