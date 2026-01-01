Hrvatska sada ulazi u najkritičniju fazu: Vrhunac opakog virusa tek stiže

Iako je broj prijava oboljelih od gripe u proteklom tjednu drastično pao, liječnici upozoravaju da razloga za opuštanje nema. Pad statistike ne znači i stvarno smirivanje epidemije, već je, kako ističu stručnjaci, ponajprije posljedica blagdana i manjeg broja radnih dana, javlja RTL.

Prošli tjedan u Hrvatskoj je zabilježeno više od 10 tisuća slučajeva gripe, dok je ovaj tjedan broj prijava gotovo prepolovljen. No, to ne odražava stvarno stanje na terenu.

Vrh epidemije dolazi već početkom siječnja

Sezona gripe upravo ulazi u svoju najkritičniju fazu, a njezin se vrhunac, i to ranije nego prethodnih godina, očekuje početkom siječnja, odnosno do sredine mjeseca.

“Manji broj prijava posljedica je blagdana, a ne stvarnog smanjenja broja oboljelih”, upozoravaju epidemiolozi.

Polovica svih hospitalizacija – samo u posljednjem tjednu

To potvrđuju i podaci o hospitalizacijama. Prema riječima Tatjane Nemeth Blažić, kumulativni broj zaprimljenih pacijenata u bolnice od početka sezone gripe, koja traje od listopada, pokazuje zabrinjavajući trend.

“Kada gledamo kumulativni broj primljenih u bolnicu od početka sezone gripe od listopada do 28. prosinca, u posljednjem tjednu je čak oko 50 posto svih zaprimljenih osoba završilo u bolnici u odnosu na sve dosada zaprimljene. To znači da je velik broj oboljelih u vrlo kratkom razdoblju morao biti hospitaliziran”, istaknula je za RTL Danas.

Liječnici ponovno pozivaju građane na oprez, cijepljenje i pridržavanje osnovnih higijenskih mjera jer, kako poručuju, pravi udar gripe tek slijedi.