Hrvatska reprezentacija u tajlandskom boksu osvojila devet medalja na Prvenstvu Europe u Ateni

Hrvatska reprezentacija u tajlandskom boksu vratila se iz Atene s vrhunskim rezultatima – devet medalja, od čega dva zlata. U konkurenciji 46 država i više od 550 natjecatelja, naši su borci briljirali.

Josipa Radeljić (juniorke, +75 kg) u finalu je pokazala potpunu dominaciju. Za manje od 90 sekundi svladala je predstavnicu Njemačke i zasluženo postala europska prvakinja.

Svoj debi na velikom natjecanju okrunio je i Dragan Dužević Topić (mlađi juniori, +81 kg). U uvjerljivoj finalnoj borbi slavio je protiv Albanca rezultatom 3:0 i osvojio naslov prvaka Europe.

Srebrni sjaj – četiri viceprvaka Europe

Najmlađa hrvatska predstavnica, Ema Grubić (mlađe kadetkinje, -52 kg), odradila je hrabro i borbeno prvenstvo. Iako je u finalu bolja bila Grkinja, Ema je osvojila srebro i ostavila srce u ringu.

Srebrnu medalju osvojio je i Petar Drežnjak (seniori, +91 kg). Nakon pobjeda nad Šveđaninom i Turčinom, u finalu ga je zaustavio ruski predstavnik. Drežnjak se kući vraća kao viceprvak Europe.

Odličan rezultat ostvarila je i Tamara Flegar (mlađe seniorke, -71 kg). U finalu se borila protiv iskusne svjetske prvakinje iz Rusije te osvojila srebrnu medalju.

Pet brončanih odličja za Hrvatsku

Brončane medalje osvojili su: Ana Bajić (seniorke, +75 kg) – zaustavljena u polufinalu od turske predstavnice, Luka Danolić (juniori, -75 kg) – nakon sjajne četvrtfinalne pobjede, zaustavljen od ruskog borca, Juraj Rupčić Pecnik (juniori, -81 kg) – odličan nastup i polufinalni plasman i Katija Kvasina (mlađe juniorke, -45 kg) – hrabra borba u polufinalu za europsku broncu.

Na prvenstvu su nastupili i Mario Franić (mlađi senior, -75 kg), Leonarda Franić (mlađa seniorka, -54 kg), Lovro Benko (mlađi junior, -51 kg) i Petar Madunić (mlađi junior, -63,5 kg), koji su zaustavljeni u prvom kolu, ali su ostavili snažan dojam.

Ponos reprezentacije i povijesna statistika

Osim boraca, Hrvatsku su u ringu predstavljali i međunarodni suci Filipa Merčep i Petar Jukić. Direktor reprezentacije Siniša Andrijašević i team manager Dario Jurišić izrazili su veliko zadovoljstvo postignutim rezultatima.

Pod vodstvom predsjednika saveza Marija Franića, hrvatski tajlandski boks u posljednjih šest godina osvojio je impresivnih 74 medalje na velikim međunarodnim natjecanjima.

– Još jednom smo pokazali da je hrvatski tajlandski boks u samom svjetskom vrhu. Prvenstvo Europe pokazalo je da smo na pravom putu kojim moramo nastaviti – poručio je Andrijašević.