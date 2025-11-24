Hrvatska reprezentacija u tajlandskom boksu donosi dva europska zlata i ukupno devet medalja

Hrvatska reprezentacija u tajlandskom boksu vraća se kući s dva prvaka Europe i ukupno devet medalja. Europsko prvenstvo održalo se u glavnom gradu Grčke, Ateni, od 17. do 24. studenoga 2025., na kojem je nastupilo 46 država s više od 550 boraca.

Josipa Radeljić je u manje od 90 sekundi u finalnoj borbi izdominirala predstavnicu Njemačke. U kategoriji juniorki +75 kg zasluženo se okrunila titulom europske prvakinje.

Dragan Dužević Topić debitirao je na ovom prvenstvu u kategoriji mlađih juniora +81 kg te u finalu rezultatom 3:0, uz potpunu dominaciju, svladao Albanca i postao prvak Europe.

Srebrne medalje

Najmlađa ovogodišnja predstavnica, Ema Grubić, također je debitirala na Europskom prvenstvu u kategoriji mlađih kadetkinja -52 kg. Iako je grčka protivnica odnijela pobjedu u finalu, Ema je ostavila srce u ringu i osvojila srebro.

Srebrnu medalju osvojio je i Petar Drežnjak u kategoriji seniora +91 kg. Dominirao je u borbi protiv Šveđanina, a potom je u polufinalu uvjerljivo svladao turskog protivnika. U finalnoj borbi zaustavio ga je prvak Rusije, pa Petar kući nosi naslov viceprvaka Europe.

Tamara Flegar borila se u kategoriji mlađih seniorki -71 kg protiv Ruskinje, iskusne i aktualne svjetske prvakinje. U finalnoj borbi Tamara je osvojila srebrnu medalju.

Brončane medalje

Ana Bajić je u polufinalu nastupila protiv turske predstavnice koja je ipak odnijela pobjedu, pa je Ana osvojila broncu u kategoriji seniorki +75 kg.

Brončanu medalju izborio je i Luka Danolić, koji je briljirao u četvrtfinalu u kategoriji juniora -75 kg. Pobjedom u sve tri runde protiv Slovaka plasirao se u polufinale, gdje se susreo s Rusom i na kraju zauzeo treće mjesto.

Juraj Rupčić Pecnik odradio je odličan meč protiv češkog protivnika u kategoriji juniora -81 kg. Iako je zaustavljen u polufinalu, brončana medalja je osvojena.

U kategoriji mlađih juniorki -45 kg Hrvatsku je predstavljala Katija Kvasina, koja je hrabrom borbom u polufinalu izborila brončanu medalju.

Nastupili su i Mario Franić (mlađi senior -75 kg), Leonarda Franić (mlađa seniorka -54 kg), Lovro Benko (mlađi junior -51 kg) i Petar Madunić (mlađi junior -63,5 kg). Svi su dali sve od sebe, ali su zaustavljeni u prvom kolu.

Osim boraca, u ringu su nas predstavljali i međunarodni suci Filipa Merčep i Petar Jukić.

Zadovoljstvo u stožeru

Direktor reprezentacije Siniša Andrijašević i team manager Dario Jurišić zadovoljni i ponosni vraćaju se s čak dva prvaka Europe i ukupno devet osvojenih medalja na Europskom prvenstvu.