HRVATSKA REPREZENTACIJA U BORBI ZA POLUFINALE NA EUROPSKOM PRVENSTVU U STOLNOM TENISU Protiv Njemačke igraju u petak u 16 sati

Hrvatska će igrati u četvrtfinalu Europskog prvenstva. Naši stolnotenisači su s 3:1 pobijedili Slovake te im slijedi borba za polufinale i najmanje broncu. Suparnik će im biti Njemačka, koja je s 3:0 nadigrala Ukrajinu, a susret se igra u petak u 16 sati, piše Jutarnji list.

Osim što ih čeka susret za medalju, dečki su s ovim uspjehom izborili ekipno Svjetsko prvenstvo u Busanu 2024. Odličan uspjeh za dečke, koji će prvi put nakon 2017. igrati meč za medalju. Tada nas je u Luksemburgu za ulazak u polufinale zaustavio Portugal. Posljednju ekipnu medalju osvojili smo 2014. u Lisabonu, broncu su potpisali Tan Ruiwu, Andrej Gaćina, Tomislav Kolarek, Frane Kojić i Tomislav Pucar. Od tada tu su još Gaćina, Kojić i Pucar, novi su Filip Zeljko i Ivor Ban, a vodi ih Neven Karković.

U meč sa Slovacima smo krenuli s drugačijom postavom nego što je to dosad bio slučaj, tako je prvi meč igrao Frane Kojić, iza njega Tomislav Pucar, dok je Andrej Gaćina završio na trećoj poziciji. Na kraju je to bio jedan od tvrđih dvoboja, neizvjesnost je bila praktički u svakom susretu, za svaki poen, osim u duelu Pucara i Wanga Yanga, koji je naš stolnotenisač odigrao maestralno.

Wang Yang totalno nadigran

Početak meča je bio obećavajući, barem se tako činilo na prvu. Frane Kojić je poveo 2-0 u setovima, no koliko je to zeznuta igra pokazao je ovaj susret. Umjesto pobjede od 3-0, uslijedio je totalni preokret. Iskusni 39-godišnji lisac Pistej se uspio iščupati i dati Slovacima prednost. No, na našu sreću, ne zadugo.

Tomislav Pucar je odigrao odličan meč protiv defenzivca Wanga Yanga. Njih dvoje su se zadnje susreli ove godine na Svjetskom prvenstvu u Durbanu. Jedan od onih mečeva koji kidaju živce, ali na kraju je Pucar slavio (4:3) i pritom je spasio šest meč lopti. Ovog puta je Pucar bio nadmoćan, pogotovo u drugom setu kada je Slovaka ostavio na tri poena. Wang Yang je bio totalno nadigran, nije imao rješenja za odličnog Pucara i Hrvatska je izjednačila.

Drugi u povijesti sporta

Treći meč Jakub Zelinka je bolje otvorio, poveo 1:0, nakon čega se Gaćina požalio sucima na suparnikov nepravilan servis. Slijedio je još jedan neizvjestan set, Zelinka je vodio 9:7, pa je Gaćina propustio set loptu. Potom je i Zelinka imao set loptu, ali iskustvo i znanje našeg stolnotenisača je prevagnulo i sve se vratilo na početak. U trećem i četvrtom setu neizvjesnost je bila do 6:6 odnosno 5:5, nakon čega se Gaćina odvojio i potom finiširao.

Četvrti susret je opet nudio neizvjesnost, Pistej je vodio 1-0 i 2-1 u setovima, a potom je Pucaru četvrtom setu spasio dvije meč lopte, propustio jednu set loptu, ali i na kraju odveo susret u peti meč. U odlučujućem setu Pucar je nekoliko puta imao osjetniju prednost, prvo 5:2 pa 10:6, ali Pistej se neumorno vraćao, piše Jutarnji list.

No ovog puta, na našu sreću, nije imao snage za preokret, hrvatski reprezentativac je iskoristio četvrtu vezanu meč loptu za prolazak među osam najboljih i dvoboj s jednom od najuspješnijih europskih reprezentacija. Riječ je o reprezentaciji koja je druga po osvojenim medaljama u povijesti ovog sporta (9-7-0), a od 2007. su devet puta osvajali zlatnu medalju! U posljednjih 16 godina samo dvaput nisu bili prvaci Europe.

I ovdje su među glavnim favoritima za zlato, brane titulu iz Cluj Napoce, s tim da u Malmö nisu došli u najjačem sastavu. U odnosu na prije dvije godine nema Dimitrija Ovtcharova (9. na svijetu), Danqa Qiua (14.), Ruwena Filusa (24.) i Patricka Franziske (25.), ali se vratio legendarni Timo Boll (66.). Tu su još Benedikt Duda (35.), Ricardo Walther (75.) i Kay Stumper (128.). Itekako moćan stroj...