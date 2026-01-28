Hrvatska reprezentacija na Euru napravila važan korak naprijed, sada su uz bok velikanu

Plasmanom među četiri najbolje reprezentacije Europe, Hrvatska je upisala svoje deseto polufinale na europskim prvenstvima i time se izjednačila sa Španjolskom na povijesnoj ljestvici uspješnosti. Ispred obje reprezentacije ostaje jedino Danska, koja ima jedno polufinale više.
Hrvatska je i ranije bila među najuspješnijim sudionicima Eura, no ovim rezultatom napravila je još jedan važan korak naprijed. Jubilarni deseti ulazak u polufinale dodatno potvrđuje kontinuitet njezinih vrhunskih nastupa na najvećoj europskoj sceni.
Na europskim prvenstvima hrvatski rukometaši dosad su osvojili ukupno šest odličja, iako im naslov prvaka Europe još uvijek nedostaje. U zbirci medalja nalaze se tri srebrne – osvojene 2008., 2010. i 2020. godine – te tri brončane medalje iz 1994., 2012. i 2016. godine.
Croatia and Germany join Denmark and Iceland!
Overview of top 4 spots:#handball pic.twitter.com/KITpg6p3pd
— Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) January 28, 2026