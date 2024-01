HRVATSKA PREGAZILA ŠPANJOLSKU Velika pobjeda na otvaranju Europskog prvenstva u rukometu!

Nakon što smo vodili na kraju prvog poluvremena četiri razlike, drugo poluvrijeme bilo je za anale. Hrvatska na kraju dobila Španjolsku rezultatom 39-29.

Na samom početku drugih 30 minuta Cindrić nas vodi na plus pet, Mandić brani zicer i napad 7-6 za Španjolce znači potpunu katastrofu. Kakav promašaj u taktici za naše protivnike jer Hrvatska odjednom u samo četiri minute nastavka vodi osam golova razlike, odnosno 22 -14. Sve ulazi, dobro nam ide, odlično otvaranje turnira i dobivamo utakmicu u skupini B. Poslije je već i 23-15 uz tri obrane Mandića. Vrijeme je konačno naš saveznik, dižemo se na devet razlike i samo čudo može Španjolce može izvući iz ove provalije.

Preplašili smo se zbog Duvnjaka koji je u 36. minuti, dobio je "samo" isključenje za jedan neoprezno grubi prekršaj. Mogao je biti i crveni... Lagano smo u svakom segmentu rukometne igre brodili prema prvoj pobjedi. Mandić na vratima sa svojim obranama samo je potvrdio našu prognozu. Pucači zabijaju, obrane odbijaju, u 48 minuti utakmice idemo na plus 10, odnosno rezultat 33-23 za Hrvatsku. Dohvatili smo u jednom trenutku i plus 11, sigurno gol za gol održavali prednost koja, uz dobar nastavak znači puno bodova i prvo mjesto u skupini B. Kad golman perez de Vargas ima pet minuta do kraja ima nula obrana - sve je jasno!

Bravo Hrvatska za veeeeliku i veličanstvenu pobjedu i skoro 40 golova. Nitko nije očekivao ovakvu razliku i dominaciju, jer smo odigrali i dobru obranu i dobar napad.

Slavlje je zasluženo. Idemo do kraja!