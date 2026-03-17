Hrvatska na prekretnici regenerativnog turizma: "Trenutno uvozimo 90% hrane, propuštamo veliki potencijal"

Konferencija "Turizam u ritmu prostora" u Splitu okuplja stručnjake iz područja turizma, arhitekture i krajobraznog planiranja. S obzirom na sve veći utjecaj turizma na oblikovanje prostora, ključno je uspostaviti ravnotežu između razvoja turističke ponude i očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti destinacija. Sudionici će se tom izazovu posvetiti kroz primjere dobre prakse i otvoreni dijalog koji povezuje stručnjake i poduzetnike iz različitih sektora turizma.

Na konferenciji će sudjelovati stručnjaci iz područja turizma, arhitekture i krajobraznog planiranja, među kojima su dr. Irena Ateljević, međunarodno priznata stručnjakinja za regenerativni turizam, prof. dr. sc. Lidija Petrić s Ekonomskog fakulteta u Splitu, voditeljica sekcije Turizam pri Znanstvenom vijeću za turizam i prostor HAZU te Hrvoje Bota, stručnjak za permakulturni dizajn i održivo planiranje prostora.

Što je regenerativni turizam?

Stručnjakinja za ovu temu, Irena Ateljević, objasnila je da regenerativni turizam ide korak dalje od održivog: prvo se obnavlja priroda i lokalni resursi, a potom razvija turistička ponuda. Cilj je stvoriti dugoročno održiv sustav koji koristi lokalnim zajednicama, poljoprivredi i okolišu. Ističe da regenerativni turizam predstavlja novi smjer razvoja koji ide dalje od održivog turizma. Ključ je u jačanju lokalne proizvodnje hrane, koja je temelj za zdrav turizam i gospodarski razvoj.

"Trenutno uvozimo gotovo 90% hrane, uključujući i za turiste, što znači da propuštamo veliki ekonomski potencijal. Bez jake poljoprivredne baze ne može biti održivog turizma", upozorava Teljević.

Ona naglašava da Hrvatska ima priliku postati europska gastro-destinacija, ali samo ako hranu i projekte temelji na lokalnim, ekološkim i regenerativnim praksama.

Tonči Sanader, voditelj odjela za turizam Šibensko-kninske županije, naglasio je da turizam mora očuvati prostor i lokalni identitet. "Ako to izgubimo, postat ćemo samo jedna od mnogih sličnih destinacija. Moramo se potruditi da to preokrenemo", rekao je.

Stipe Čogelja istaknuo je važnost odgovornog korištenja prostora i suradnje s privatnim iznajmljivačima. "Ako prostor prebrzo i prejeftino iskoristimo, buduće generacije neće imati od čega živjeti. Danas učimo najbolje u svom poslu kako biti bolji i odgovorniji prema prostoru. To je dobitna kombinacija", poručio je.

Hrvatska gospodarska komora, koja je organizator događanja, istaknula je da ovakvi događaji služe kao platforma za predstavljanje primjera dobre prakse i širenje svijesti o novim trendovima u turizmu, čime se potiče dugoročna regeneracija turističke ponude.

Razvoj održivih turističkih projekata

Poseban naglasak bit će i na ulozi arhitekture u razvoju održivih turističkih projekata. O toj temi govorit će arhitektica Marina Zajec iz studija Arhitektura E.L.I., kroz temu prirodne gradnje i njezina potencijala u razvoju regenerativnog turizma. Uz stručne perspektive, konferencija donosi i primjere dobre prakse iz turističkog sektora, među kojima su Jelena Babić iz Heritage Hotela 19 u Splitu i Nedjeljko Erceg, vlasnik kuće za odmor Sonja u Vrgorcu. U završnom dijelu programa predstavit će se i inovativni turistički koncept Divinium vinski wellness & spa, koji razvija Andrej Curk iz Slovenije, a koji kroz jedinstveni spoj vina i wellnessa donosi novu interpretaciju vinske tradicije u turističkom proizvodu.

Kroz različite perspektive – od arhitekture i krajobraza do privatnog smještaja i ruralnog turizma – sudionici će razgovarati o tome kako turizam može biti pokretač razvoja, a istovremeno čuvar autentičnosti prostora.

Poseban dio programa bit će posvećen i Poljičkoj kneževini kao prostoru bogate tradicije, a konferencija će završiti domjenkom „Okusi Poljičke kneževine“, kroz koji će sudionici imati priliku upoznati lokalne proizvode i gastronomsku baštinu ovog područja.