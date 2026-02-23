Hrvatska misica vodi bitku za život, a sad je rastužila objavom

Bivša Miss turizma Hrvatske, a danas poduzetnica i dizajnerica nakita, Ivančica Pahor, prije nekoliko mjeseci saznala je da boluje od karcinoma limfnih čvorova. Sad je na Instagramu progovorila o bolesti.

'Ova bolest me naučila voljeti sebe onakvu kakva jesam. Na jastuku otpala kosa, u ogledalu umor i bljedilo… I baš tada otkriješ snagu i ljepotu koja nema veze sa savršenstvom', napisala je uz fotografiju iz automobila.

Njena objava rastužila je mnoge. Podsjetimo, Ivančica je u studenom prošle godine na Facebooku objavila da boluje od karcinoma.

'U ovim trenucima prolazim kroz svoju najtežu životnu agoniju i najveću borbu do sada. Liječničke pretrage potvrdile su dijagnozu karcinoma. Oni koji me poznaju znaju da je cijeli moj život bio velika i konstantna borba - padala sam, ali sam se uvijek iznova dizala. Nisam imala vremena ni za jadikovke, a ni za predah. Davala sam sebe do krajnjih granica, a sve samo zbog jedne želje: da moja obitelj bude sretna. Sve sam podredila radu, stvaranju, kreiranju, zapošljavanju, pomaganju - željela sam davati i stvarati korisno i lijepo, za opće dobro i za Vas. Sve što sam željela, ostvarila sam', napisala je tad.

'Najveće bogatstvo i životno ostvarenje imam u Uni. Oslonac i čvrstu stijenu u majci, požrtvovnost i predanost mog dragog brata. Otac je otišao tako prebrzo. Od malena sjećam njegovih riječi 'rad, rad i samo rad'. I to je ono što nam je utkao i ostavio u trajno nasljeđe. Kad pogledam iza sebe, vidim da sam ostvarila jako puno. Uvijek me nosila neka nadnaravna snaga i vjera da me ništa ne može slomiti. Ali život je nepredvidiv i ponekad nas iznenadi baš onda kad mislimo da smo najjači. Ipak, ovo nije kraj, već samo novi početak. Spremna sam za ovu borbu i odlučna proći je uzdignute glave. Obećala sam dragom Bogu da ću iz nje izaći još jača i bolja u svakom smislu. Ovo breme prihvaćam s punom snagom i vjerom da i u njemu postoji razlog - možda je upravo sada došao trenutak da zastanem i predahnem te bolje spoznam nutrinu duše. Hvala ti, dragi Bože. U tvoje ruke predajem se potpuno. Vodi me', dodala je, piše Story.