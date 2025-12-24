Hrvatska među svjetskim putničkim elitama, evo na koje se mjesto 'popela' naša putovnica

Prema najnovijem izdanju Henley Passport Indexa za prosinac, hrvatska putovnica ostvarila je značajan pomak i sada zauzima sedmo mjesto na ljestvici najmoćnijih putnih isprava na svijetu.

Rangiranje se temelji na podacima Međunarodne udruge za zračni promet (IATA), a kriterij je jednostavan – broj zemalja u koje državljani mogu putovati bez prethodnog ishođenja vize ili uz vizu dostupnu po dolasku. Svaka takva destinacija donosi jedan bod, a ukupni zbroj određuje poziciju na listi. Henley & Partners dodatno provjerava i redovito ažurira podatke uz pomoć vlastitog istraživačkog tima, a indeks se objavljuje četiri puta godišnje, bez uključivanja subjektivnih pokazatelja poput gospodarske snage ili razine sigurnosti.

Hrvatska je prikupila 184 boda te dijeli sedmu poziciju s Australijom, Češkom, Estonijom, Ujedinjenim Kraljevstvom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iza nje se, primjerice, nalazi Kanada.

Na vrhu ljestvice i dalje je Singapur, čiji građani mogu bez vize putovati u čak 193 zemlje svijeta. Drugo mjesto zauzima Južna Koreja s pristupom 190 destinacija, dok je Japan treći s 189 bodova. Od četvrtog do šestog mjesta smjestila se velika skupina od 21 europske države zajedno s Novim Zelandom.

Sjedinjene Američke Države zabilježile su pad te su se našle na 11. mjestu s ukupno 180 bodova.

U regionalnom kontekstu, nešto bolje od Hrvatske stoje Slovenija i Mađarska koje dijele šesto mjesto s jednim bodom više. Srbija je rangirana na 35. poziciji sa 137 bodova, Crna Gora na 41. s 129, dok je Bosna i Hercegovina na 45. mjestu sa 123 boda.

Na samom dnu ljestvice nalazi se Afganistan, čija putovnica omogućuje bezvizni pristup u svega 24 zemlje. Među najslabije rangiranima su i Jemen, Irak i Sirija.

Dugoročno gledano, položaj Hrvatske na Henleyjevoj ljestvici bilježi stabilan rast, a posebno izražen napredak vidljiv je nakon pristupanja Europskoj uniji, što je dodatno ojačalo međunarodnu mobilnost hrvatskih građana.