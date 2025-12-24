Close Menu

Hrvatska među svjetskim putničkim elitama, evo na koje se mjesto 'popela' naša putovnica

Dugoročno gledano, položaj Hrvatske na Henleyjevoj ljestvici bilježi stabilan rast

Prema najnovijem izdanju Henley Passport Indexa za prosinac, hrvatska putovnica ostvarila je značajan pomak i sada zauzima sedmo mjesto na ljestvici najmoćnijih putnih isprava na svijetu.

Rangiranje se temelji na podacima Međunarodne udruge za zračni promet (IATA), a kriterij je jednostavan – broj zemalja u koje državljani mogu putovati bez prethodnog ishođenja vize ili uz vizu dostupnu po dolasku. Svaka takva destinacija donosi jedan bod, a ukupni zbroj određuje poziciju na listi. Henley & Partners dodatno provjerava i redovito ažurira podatke uz pomoć vlastitog istraživačkog tima, a indeks se objavljuje četiri puta godišnje, bez uključivanja subjektivnih pokazatelja poput gospodarske snage ili razine sigurnosti.

Hrvatska je prikupila 184 boda te dijeli sedmu poziciju s Australijom, Češkom, Estonijom, Ujedinjenim Kraljevstvom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iza nje se, primjerice, nalazi Kanada.

Na vrhu ljestvice i dalje je Singapur, čiji građani mogu bez vize putovati u čak 193 zemlje svijeta. Drugo mjesto zauzima Južna Koreja s pristupom 190 destinacija, dok je Japan treći s 189 bodova. Od četvrtog do šestog mjesta smjestila se velika skupina od 21 europske države zajedno s Novim Zelandom.

Sjedinjene Američke Države zabilježile su pad te su se našle na 11. mjestu s ukupno 180 bodova.

U regionalnom kontekstu, nešto bolje od Hrvatske stoje Slovenija i Mađarska koje dijele šesto mjesto s jednim bodom više. Srbija je rangirana na 35. poziciji sa 137 bodova, Crna Gora na 41. s 129, dok je Bosna i Hercegovina na 45. mjestu sa 123 boda.

Na samom dnu ljestvice nalazi se Afganistan, čija putovnica omogućuje bezvizni pristup u svega 24 zemlje. Među najslabije rangiranima su i Jemen, Irak i Sirija.

Dugoročno gledano, položaj Hrvatske na Henleyjevoj ljestvici bilježi stabilan rast, a posebno izražen napredak vidljiv je nakon pristupanja Europskoj uniji, što je dodatno ojačalo međunarodnu mobilnost hrvatskih građana.

