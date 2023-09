HRVATSKA – LATVIJA 5-0: Golijada na Rujevici, dominantna Hrvatska uvjerljivo porazila Latviju

Hrvatska je danas od 20:45 sati igrala protiv Latvije na rasprodanoj Rujevici susret 5. kola skupine D kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Latvijci u grupi i dalje neće znati ni za bod, dok Hrvatska ima remi protiv Walesa, a pobjedu je upisala protiv Nizozemske. U sastavu nije bilo većih promjena osim Kovačića koji je osjetio zatezanje na treningu pa ga je zamijenio Ivanušec.

U 4. minuti prva akcija Hrvatske, Perišić je ubacio s lijeve strane, latvijska je obrana odbila, a Gvardiol je iznudio slobodni udarac. Izvođač je bio Petković koji jeopucao preko živog zida i doveo Hrvatsku u vodstvo 1:0.Tri minute kasnije Petković je pronašao Perišića koji glavom puca preko gola. U 11. je minuti zaprijetio Sosa, ali lopta je otišla u korner. U 13. minuti Hrvatska povećava vodstvo: nakon Perišićeva ubačaja, Petković se nije snašao, a odbijenu loptu pospremio je Ivanušec za udvostručenje vodstva.

Pokušao je Kramarić u 22. minuti s ruba šesnaesterca, ali na mjestu je bio Puriņš. Četiri je minute nakon šutirao Kramarić s 13 metara iskosa, no latvijski je vratar bio spreman. U 28. minuti gosti su uspjeli zaprijetiti preko Uldriķisa, a Livaković je dobro intervenirao.

U 33. je minuti Kramarić pokušao s 18 metara, ali preko gola. Osam minuta potom šutirao je Gvardiol, lopta je otišla iznad grede. U 44. minuti uslijedilo je novo povećanje vodstva: Perišić je provukao loptu kroz noge obrambenom igraču Latvije, a Petković je skrenuo loptu u mrežu za 3:0.U prvoj minuti dvominutne nadoknadePerišić je s dvadesetak metara gađao Puriņševa vrata, no lopta odlazi malo preko gola. To je ujedno bila i posljednja prilika poluvremena, a Hrvatska ide na odmor s tri gola prednosti.

Na početku drugog poluvremena Vida je zamijenio Gvardiola. U 48. je minuti Modrićev udarac odbio je Puriņšdo grede, potom je SavaļnieksblokiraoKramarićev pokušaj, a Modrić je šutirao daleko od okvira gola. Pet minuta potom udarac Ivanušeca obranio je Puriņš. U 56. minuti Savaļnieksa je zamijenio Krollis koji je dvije minute nakon pucao glavom, ali Livaković je obranio.

U 60. minuti ušli su Vlašić i Pašalić umjesto Modrića i Brozovića. Četiri minute kasnije zaprijetio je J. Ikaunieks,Livaković je obranio. U 67. minuti Musa i Barišić zamijenili su Petkovića i Sosu. Minutu potom Hrvatska stiže do četvrtog pogotka: tek što je ušao u igru, Barišić je pronašao Kramarića koji je iz prve pospremio loptu u mrežu i upisao novi pogodak za Hrvatsku. U 74. minuti Perišić je nakon vaganja pucao lijevom, ali pored vratnice. Okušao se Juranović iskosa, lopta je otišla preko grede.

U 77. minuti iz igre izišao je J. Ikaunieks, umjesto njega ušao je Dašķevičs. U 78. minuti pao je novi pogodak: Pašalić je dobio loptu na 25 metara, vukao do 15 metara odakle je poslao preciznu loptu u gol Puriņš za 5:0. Prvi žuti karton dobio je Cigaņiks zbog povlačenja Perišića. U 82. je minuti Uldriķis pokušao atraktivno škaricama nakon što je primio loptu glavom, no lopta je otišla preko gola. Dvije minute kasnije Barišićev je ubačaj iz kornera Šutalo pokušao glavom, ali ravno u Puriņša. U 86. minuti mijenjali su Latvijci: D. Ikaunieks i Saveljes zamijenili su Jaunzemsa i Tobresa. Minutu zatim pokušao je Juranović volejem iskosa, ali pored gola. U prvoj od četiri minute sudačke nadoknade Perišić je pucao s ruba kaznenog prostora, Puriņš je odbio u korner. Minutu kasnije D. Ikaunieks šutirao je s 20 metara pored gola, a to je ujedno bila i posljednja prilika susreta.

Idući će susret Hrvatska igrati protiv Armenije 11. rujna u 18:00 sati.

HRVATSKA: Livaković -Juranović, Šutalo, Gvardiol, Sosa - Modrić, Brozović, Ivanušec - Kramarić, Petković, Perišić

Klupa:Labrović, Ivušić, Stanišić, Barišić, Erlić, Majer, Kovačić, Vlašić, Pašalić, Musa, Frigan

LATVIJA: Puriņš - Savaļnieks, Černomordijs, Dubra, Sorokins - Jaunzems, Emsis, Tobres, Cigaņiks - Uldriķis, J. Ikaunieks

Klupa:Ozols, Zviedris, Ošs, Dašķevičs, D. Ikaunieks, Iļjins, Toņiševs, Zelenkovs, Regža, Krollis, Balodis, Saveljevs