Hrvatska kuglačka reprezentacija najuspješnija je ženska ekipa u 2025. godini

Na tradicionalnoj svečanosti Hrvatskog olimpijskog odbora, održanoj 22. prosinca u Kristalnoj dvorani hotela The Westin Zagreb, Hrvatska kuglačka reprezentacija proglašena je najuspješnijom ženskom ekipom 2025. godine.

Naše cure obranile su naslov svjetskih prvakinja u Székesfehérváru, i to u sastavu Ana Bacan Schneider, Venesa Bogdanović, Valentina Gal, Amela Nicol Imširović, Matea Juričić, Sara Pejak, Paula Polanšćak, Nataša Ravnić, Klara Sedlar i Anja Vicković.

No kako bi smo to rekli, to nije sve, one su i dobitnice još jednog velikog priznanja - proglašene su i najboljom ekipom u 2025. godini na 74. izboru najboljih sportaša godine Sportskih novosti. Hrvatske kuglačice su u zadnjih šest godina četiri puta bile svjetske prvakinje, što je najbolji pokazatelj o kakvim se vrhunskim sportašicama amaterkama radi.

Ovogodišnje svjetsko zlato došlo je i u Split, već legendarna Ana Vidan, kuglačica i trenerica Ženskog kuglačkog kluba "Split" bila je i trenerica u stožeru reprezentacije a rado ćemo istaknuti i splitsku nevistu, Natašu Ravnić, kapetanicu reprezentacije sa dvije uzastopne zlatne medalje, suprugu Nikole Muše, kapetana Kuglačkog kluba "Mertojak" i kapetana muške reprezentativne vrste.