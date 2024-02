Hrvatska kantautorica nosi duboku strast prema glazbi, a inspirirana je Bobom Dylanom, Dalmacijom i selom Rumin

Nina Romić, glazbenica i jedna od najcjenjenijih hrvatskih kantautorica u sebi nosi duboku strast prema glazbi. Inspirirana Bobom Dylanom, Dalmacijom i selom Rumin, Nina je započela svoje glazbeno putovanje uz očevu gitaru.

Na gostovanju u TOP MUSIC DESKU TOP RADIJA voditeljici Gini Damjanović je ispričala svoju inspirativnu priču. Iako je, pod utjecajem stranih kantautora, pjesme pisala na engleskom jeziku preokret je doživjela na koncertu zagrebačkog benda Mika Male, gdje je prvi put čula, kako je istaknula, uvjerljivu hrvatsku liriku i osjetila potrebu da izrazi svoju istinu na jeziku koji osjeća. Nina je dosad izdala jedan EP i čak pet albuma, a svoje motive i inspiraciju često crpi iz prirode. Njezin glazbeni svijet otvara se kao cijeli novi svemir, ispunjen autentičnošću i strašću.

Nina je veliki fan glazbenika Boba Dylana. Album "Desire" zna od početka do kraja, a pjesme s albuma slušala je upravo na putovanjima prema rodnom mjestu njezina oca:

"Moja romantična sjećanja su vezana uz Bob Dylana, Dalmaciju, točnije selo Rumin i ta duga ljeta, školske praznike...", kazala je.

Iza nje je jedan EP, čak pet albuma

S 15 godina je počela pisati prve pjesme, na očevoj gitari. Prisjetila se prvih pjesama koje je napisala.

"Sjećam se tih prvih pjesama...S 14 godina sam upisala Rock akademiju i tamo naučila osnove gitare i tih desetak akorada. Iako sam prije bila u KUD-u, neki period sam svirala tamburicu, a gitara je uvijek bila doma. Kada sam naučila prve akorde i kako sam uvijek zapisivala svoje misli, pisala sam dnevnik, svoje stihove, pjesme. Kada sam shvatila da se to može spojiti u jednu cjelinu zahvaljujući tih deset akorada i kombinacija bilo je 'woow'. Otvorio mi se cijeli novi svemir!", otkrila je.

Prve pjesme su joj bile na hrvatskom, a onda je odlučila stvarati na engleskom jer je bila pod utjecajem kantautora, ploča koje istraživala i otkrivala u tatinoj kolekciji. To je, kako je rekla, bio taj prvi utjecaj i sve joj je zvučalo dobro.

"Onda sam s 18 godina otišla na koncert kada je nastupao jedan zagrebački bend Mika Male i tada sam po prvi put čula jednu uvjerljivu hrvatsku liriku, glazbu i okruženje. To je bio moment gdje sam shvatila 'pa da, nema potrebe da se trudim biti netko drugi i izražavati na jeziku kojeg doista i ne razumijem'. Nisam toliko duboko u engleskom jeziku da se mogu izraziti govorom duše koji je zapravo i moja prvotna intencija bila - da izrazim ono što je ispod. Nema smisla da pričam svoju istinu na engleskom jeziku...to je bio moment gdje sam shvatila da jedino što trebam raditi, to nešto što osjećam iz sebe, svoju istinu, izraziti na jeziku kojeg osjećam", rekla je kantautorica.

Iza nje je jedan EP, čak pet albuma. Ne krije Nina da su upravo motivi iz prirode važni u njezinom stvaralaštvu. Otkrila je kako priroda utječe na njezin kreativni proces:

"Smisao je bivanja u trenutku i bivanja svjesnim. Ako želite kraći put do toga, to je definitivno priroda. Bivanje u prirodi nas čini puno mirnijima, svjesnijima i to je ta nekakva meditacija koju uspijevam u takvom okruženju postići, jedna cijela povezanost. Priroda mi je uvijek bila neiscrpna inspiracija. Sve te stvari koje se zbivaju u prirodi, sve te mijene prirode se mogu pretočiti i shvatiti kao i naš život", naglasila je.

Priroda joj puno znači i trudi se što više boraviti u njoj.

"Priroda je uvijek našla mjesto i u konačnici svoj zadnji album 'Jezero' sam u prirodi i stvorila. Na tom svom posebnom mjestu u Dalmaciji ispod hrasta, imam tu svoju tajnu poziciju...to je ta neka čarolija gdje se desi povezanost koju ne možeš s mnogo riječi objasniti. To je jednostavno bivanje, bivanje tamo gdje protječe kroz tebe, gdje si ti spojen i gdje ne misliš o tome što je bilo jučer, gdje se ne opterećuješ s onim što će biti sutra nego si samo tu. To su ti neki trenuci za kojima svi čeznemo, to je ta povezanost, svjesnost gdje smo mi – mi", rekla je glazbenica.

Nina je počela organizirati kantautorske večeri u Multimedijalnom centru Kopriva, nastavila je sa Sobaricom, Škrabicom, a u sklopu programa Začarane Močvare je organizirala čak preko 150 koncerata

Nina je predvodnica novog vala kantautorica, a osim što je inspirirala mnoge, pomogla im je s organizacijom brojnih kantautorskih večeri.

„Mislim da je predvodnica epitet koji su dali neki drugi. Ne smatram se predvodnicom nego samo osobom koja je tu svoju potrebu da se kantautorska scena stavi na neko malo važnije mjesto na karti glazbene scene, pokušala iz ideje stvoriti nekakvu priču od toga. Imala sam mnogo energije u tom određenom periodu života. Kada sam krenula krajem 2005., 2006. godine tada je tu i tamo bio neki usamljenik s gitarom poput mene i zapravo postojala potreba za nekakvim mjestom, kružokom gdje će se nešto zbivati. Moji prvi koncerti su ukazivali na jednu veću potrebu za takvim eventima jer ljudi nisu imali običaj izlaziti na tako tihe, intimne koncerte“, rekla je Nina koja je prepoznala potrebu za stvaranjem mjesta gdje će ljudi dolaziti i slušati takvu glazbu.

"Iz te sam potrebe počela organizirati u Multimedijalnom centru Kopriva u Ilici kantautorske večeri s mišlju ako se skupimo nas par, desit će se i okupljanje publike...", kazala je.

Upravo se to i dogodilo. Nina je počela organizirati kantautorske večeri u Multimedijalnom centru Kopriva, nastavila je sa Sobaricom, Škrabicom, a u sklopu programa Začarane Močvare je organizirala čak preko 150 koncerata.

Uz sve što radi, Nina je i majka. Govorila je o tome kako njezin sin reagira na glazbu i zna li da je mama glazbenica.

"Zna. Naš dom je ispunjen glazbom. Nekad ne stignem toliko koliko bih htjela, ali je on izrazito glazbeno nadaren. Trenutno je u fazi da su mu neke druge stvari napetije u čemu ga podržavam, ali vjerujem da će glazba doći do njega kada on to osjeti. Trudim se ne biti jedna od onih koja će gurati i koja će mu raditi rasporede nego jednostavno pratiti njegov impuls i podržati ga u tome. Smjer u kojem on ode podržat ga tu, naravno, uz davanje poticaja pa će reagirati na nešto...", naglasila je.

Otkrila je i je li razmišljala o tome da izda zbirku poezije.

"Možda jednog dana, postoje i pjesme koje su stvorene da budu samo poezija bez nekakve intencije da ja to uglazbim. Skupljaju se, ali nemam još taj plan...kada bude tren, znat ću...", zaključila je.