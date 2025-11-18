Hrvatska još može biti nositelj na SP-u, evo kako

Njemačka je pobijedila Slovačku 6:0 u odlučujućoj utakmici kvalifikacijske skupine A i tako izborila izravan plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Utakmica je bila važna za Hrvatsku jer bi pobjedom nad Crnom Gorom (2:3) i porazom ili remijem Njemačke od Slovačke ušla u prvi pot za ždrijeb SP-a. To se, međutim, nije dogodilo.

Izabranici Zlatka Dalića i dalje mogu završiti u prvom jakosnom šeširu za ždrijeb Svjetskog prvenstva koje će se održati u Kanadi, SAD-u i Meksiku. Da bi se to ostvarilo, Lihtenštajn će u posljednjem kolu skupine J na gostovanju morati pobijediti Belgiju. Belgija je trenutačno osma, odnosno za tri mjesta bolje rangirana od Hrvatske na FIFA-inoj ljestvici, piše Index.

Podsjetimo, prvih devet reprezentacija, plus zemlje domaćini, bit će nositelji u ždrijebu.

Šanse da Belgija izgubi od Lihtenštajna minimalne su. Koeficijent na 206. reprezentaciju svijeta iznosi 40, što znači da je Belgija ogroman favorit. Lihtenštajn je posljednja reprezentacija skupine J s nula bodova i gol-razlikom 0:24 u sedam utakmica. Prva utakmica ovih reprezentacija završila je gostujućom pobjedom Belgije 0:6.