Close Menu

Hrvatska je oborila GUINNESS WORLD RECORDS naslov! Imamo najdužu liniju štrudli na svijetu! Pogledajte kako izgleda slastica dugačka više od tri kilometra

Da stvar bude bolja ova je štrudla rekorderka donirana onima kojima je najpotrebnije

Hrvatska je oborila GUINNESS WORLD RECORDS naslov! Imamo najdužu liniju štrudli na svijetu, a ovaj sjajan rezultat dogodio se na ovogodišnjem Štrudlafestu u selu Jaškovo.

U obaranje rekorda uključili su se Karlovačka županija te gradovi Karlovac i Ozalj, a koliki je ponos teško je i opisati riječima. Ponosni su u Jaškovu, ponosni su u cijeloj županiji, ali i cijeloj Hrvatskoj jer ovako nešto do sada je neviđeno u svijetu.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Kada je sudac iz Londona proglasio rekord nastalo je opće zadovoljstvo, a svi koji su sudjelovali u ovom pothvatu napokon su odahnuli. Najduža linija štrudli na svijetu iznosi 3136,84 metara, a činilo ju je 8940 komada štrudli.

Da stvar bude bolja ova je štrudla rekorderka donirana onima kojima je najpotrebnije.

Štrudlafest je ove godine napravio nevjerojatan pothvat, a pred nama je još i uzbudljiv Izbor za najbolju štrudlu Hrvatske. Kao i svake godine brojni natjecatelji dat će sve od sebe kako bi u svoje mjesto odnijeli titulu najbolje štrudle, a cijeli vikend u večernjim satima Štrudlafest će začiniti dobar glazbeni program.

Jaškovo, maleno selo između Karlovca i Ozlja i ove godine nudi čitav niz sadržaja za cijelu obitelj pa su tako i ovogodišnji Štrudlafest obilježile brojne kreativne i edukativne radionice, prikaz starih običaja, ali i uživanje u šetnji, na biciklu ali i na kajaku. Osim subote kada se obarao rekord, sutra nas čeka Izboru za najbolju štrudlu, a nema sumnje da je ovo najbolji, najveći i najuzbudljiviji Štrudlafest ikad do sada. Više o ovogodišnjem programu najslađeg festivala možete pronaći na njihovoj web stranici.

FOTO: Demjan Rožman, Dora Jurinčić, Izvan fokusa

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0